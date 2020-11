Donar-speler Williams heeft bij Oranje ‘eindelijk weer een doel’ na ‘pittige' periode

Basketballer Leon Williams kijkt uit naar komend weekend. Want hoewel de Nederlandse competitie stil ligt, komt de spelverdeler van Donar wel in actie met Oranje. Hij speelt in Istanbul voor de EK-kwalificatie tegen Zweden en thuisland Turkije.

Maandag kwam de selectie van de Orange Lions aan in Turkije, en Williams (29) is blij dat hij weer een duidelijk doel heeft. ‘We mogen niet klagen. Het is leuk om de jongens weer te zien en al helemaal leuk om met contact te kunnen basketballen. We hadden met alle Nederlanders al twee weken getraind, en nu komen ook alle spelers vanuit andere landen er bij. Het is wel echt leuk om weer op hoog niveau te kunnen basketballen’, aldus Williams.

'Was wel even pittig bij Donar'

‘Je hebt ook eindelijk weer een doel en motivatie om weer te basketballen. Het was wel echt even pittig bij Donar. Het werd op een gegeven moment echt een beetje saai. Alhoewel de coach steeds nieuwe oefeningen probeerde te verzinnen, en creatief probeerde te zijn, maar je hebt gewoon geen doel. Het was wel moeilijk.’

'Helaas is Nederland een voetballand'

‘Ik vind het vooral jammer hoe het in Nederland gaat, dat er geen rekening met ons wordt gehouden. Je hebt in Nederland geen vooruitzicht en je weet niet wanneer je weer mag beginnen. Helaas is Nederland een voetballand en alles draait om voetbal. Gewoon jammer hoe het gaat.’

'Meer motivatie gekregen'

‘Ik ben misschien wel drie en een halve week weg bij Donar nu, dus op die manier heb ik al weer echt even wat gedaan. Dat is wel een voordeel. In dat opzicht heb ik wel weer wat meer motivatie gekregen. Ik hoop wel dat er de komende tijd dingen gaan veranderen in Nederland.’

'Strenger dan op Cyprus'

In Istanbul wordt er opnieuw in een bubbel gespeeld, net zoals Donar dat moest op Cyprus in de kwalificatie voor de Champions League. ‘Het is hier misschien nog wel iets strenger, dan op Cyprus. Daar zaten we met z’n tweeën op een kamer. Hier slapen we alleen op een kamer en we mogen ook niet samen komen op de slaapkamers. We mogen Istanbul ook niet in. We moeten echt op de kamer blijven.’

'Niet langer dan kwartier bij fysio'

‘Als je door de fysio behandeld wil worden, dan mag dat bijvoorbeeld niet langer dan een kwartier, en dan moet je alweer ruilen. Het is wel ietsje anders, maar het is wel te doen. Als ik me niet vergis, moeten we ons hier ook twee keer laten testen, en op Cyprus was dat niet zo.’

'Ik lees de biografie van Zlatan Ibrahimovic'

‘Ik heb wat boeken meegenomen en een MacBook waar ik Netflix op kan kijken. Ik heb ook een Xbox mee, zodat ik met andere spelers, die er ook eentje bij zich hebben, kan spelen. We mogen niet bij elkaar op de kamer, maar zo kunnen we online wel met elkaar spelen. Dat is ook wel grappig. Ik lees nu de biografie van Zlatan Ibrahimovic. Hij is wel een uniek persoon. Het is wel interessant hoe zijn mentaliteit in elkaar steekt. Daar zijn er niet veel van. Of er ook een Zlatan bij Donar is? Nee, niet echt, haha.’

Kansen Oranje?

De Orange Lions zitten in de poule met Kroatië, Zweden en Turkije. De beste drie ploegen kwalificeren zich voor EuroBasket 2022. Nederland won in februari al knap in Ankara van Turkije (65–72). Vervolgens werd er in Almere verloren van de Kroaten (59–69), die aan kop staan in de poule. Nederland staat tweede.

'Zweden misschien wel een must-win'

‘Het gaan hele spannende en vooral moeilijke wedstrijden worden, denk ik. Ik denk dat de wedstrijd tegen Zweden heel belangrijk gaat zijn voor ons. Misschien wel een must-win. En tegen Turkije hadden we in die eerste wedstrijd misschien wel een beetje geluk. Toen waren we de underdog, en wonnen we. Maar die gaan ons niet meer onderschatten nu. Dat weet ik wel zeker. Als ik me niet vergis, hebben ze er nu ook wel een aantal EuroLeague-spelers bij. Het wordt een lastig weekend, maar ik heb wel vertrouwen in het team.’

'Plaatsing EK wordt van ons verwacht'

‘Ik denk dat het niveau van het Nederlandse basketbal een stuk hoger is, dan veel mensen verwachten. Ons doel is plaatsing voor het EK, en ik denk dat we nu zo ver zijn, dat het ook gewoon verwacht wordt van ons. Wij horen daar te staan. Ik denk dat het Nederlandse basketbal de laatste jaren enorm is gegroeid en dat we er veel grote talenten bij hebben gekregen, dus ik heb wel goede hoop voor de toekomst.’

Starting five?

Of Williams, net als in de eerste twee kwalificatieduels tot de starting five behoort dit weekend, daar maakt hij zich niet druk om. ‘Waarschijnlijk gaat het tussen mij en Keye van der Vuurst de Vries, die het bij Oostende ook hartstikke goed doet. Als hij start, dan gun ik hem dat enorm. Hij zou het ook echt verdienen. We werken ook hartstikke goed samen, dus het maakt ons niet uit wie er start. We willen gewoon het beste voor het team.’

Programma

Vrijdag neemt Oranje het om 16.00 uur Nederlandse tijd op tegen Zweden. Twee dagen later is om 17.00 uur Turkije de tegenstander in de Sinan Erdem Arena in Istanbul.