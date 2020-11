Julian Bushoff (23) maakt bliksemcarrière in PvdA: ‘Nu begint het echt’

Plek 14 is een verkiesbare plek, al is het geen 'zekerheidje' meer zoals jaren het geval was. Jarenlang haalde de PvdA lachend tientallen zetels in Den Haag, nu heeft de partij er negen.

Toch is de kans aanwezig dat hij de gemeenteraad in maart inruilt voor de Hofstad: in de Peilingwijzer van 24 november staat de PvdA op 12 tot 16 virtuele kamerzetels.

'Sta je op de lijst?'

Dat Bushoff op plek 14 staat is geen grote verrassing voor Groningse politici. De vraag of Bushoff op de lijst staat wordt hem de laatste weken en maanden steeds vaker gesteld.

De 23-jarige PvdA'er wordt door politieke vriend en vijand geprezen. 'Hij profileert zich goed', zegt de één, 'hij is een groot talent, heel welbespraakt', vindt de ander.

Je zou bijna in de sociaaldemocratie gaan geloven als hij het zegt VVD-raadslid Ietje Jacobs

Jan Pieter Loopstra, ook PvdA-raadslid, roemt Bushoffs ontwikkeling in de afgelopen jaren. 'Hij leert heel snel, en het lukt hem om serieus genomen te worden. Bovendien: niemand heeft een hekel aan hem. Hij maakt weinig vijanden.'

Dat blijkt wel uit de woorden van VVD'er Ietje Jacobs, die de stap van Bushoff net als veel anderen wel aan had zien komen. 'Het is een gepassioneerd politicus en sociaaldemocraat. De passie die hij uitstraalt werkt aanstekelijk. Je zou er bijna in gaan geloven als hij het zegt.'

Telefoontje in de zomer

Toch: als mensen op het stadhuis vragen of je naar Den Haag gaat, betekent dat nog niet dat het ook echt gebeurt. Ook elders in het land moet je opvallen. Afgelopen zomer, als Bushoff een telefoontje uit Den Haag krijgt, blijkt dat dat gebeurd is. Dezelfde vraag die al een tijdje rondgaat op het stadhuis, krijgt hij nu van zijn partij.

Het antwoord is -'na lang nadenken'- ja. 'Het gaat heel snel', vindt hij ook zelf. 'Twee jaar geleden had ik niet eens verwacht dat ik fractievoorzitter in de gemeenteraad zou zijn.'

Twijfel

Op de vraag hoe het kan dat het zo snel gaat blijft Bushoff even een antwoord verschuldigd. 'Het is lastig om dat over jezelf te zeggen.' Dan, na even nadenken: 'Ik hoop dat mensen het idee hebben dat ik het hart op de goede plek heb, en dat ik ook nog mijn idealen weet om te zetten in politieke resultaten.'

Twijfel voor de stap naar Den Haag, als die er na de verkiezingen komt natuurlijk, was er ook. 'Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik het lange tijd niet zeker wist. Ik heb lang gedacht: ik kan me altijd nog terugtrekken. Want ik heb het ontzettend naar mijn zin in Groningen.'

Toch hakte Bushoff een aantal weken geleden de knoop door. 'Ik dacht: als de kans zich voordoet om naar Den Haag te gaan, dan doe ik dat. Om me in te zetten voor Groningers en voor heel Nederland.'

Gronings Kamerlid Henk Nijboer op plek 4 Het Groningse PvdA-kamerlid Henk Nijboer keert na de verkiezingen zo goed als zeker terug in Den Haag. Nijboer staat op plek 4 op de kandidatenlijst, achter lijsstrekker Lodewijk Asscher, Kamervoorzitter Khadija Arib en de Limburgse oud-minister Lilianne Ploumen. 'Ik ben ongelooflijk vereerd', zegt Nijboer over zijn plek. 'Het is een enorme eer en een enorme opdracht om de komende jaren voor Groningen te blijven opkomen.'

Kloppend hart van de democratie

'Het is het kloppend hart van de democratie van heel Nederland. Het is natuurlijk ontzettend eervol als je je vanuit daar mag inzetten voor jouw idealen en mag werken aan een eerlijker en fatsoenlijker Nederland', zegt Bushoff.

Wat nu met de studie?

Voor dat werk moeten de studies van Bushoff mogelijk wel wijken. Op de RUG doet hij de bachelors Economie en Internationale Betrekkingen, al kwamen die door zijn politieke aspiraties al wel op een lager pitje te staan.

'Ik denk dat ik één studie ga afmaken', zegt hij. 'Het zal wat langer duren, maar dat moet lukken.' Het politieke werk gaat voor: dat vindt hij nou eenmaal leuker dan studeren.

Groningen

Maar wat gaat Bushoff eigenlijk doen voor Groningen, mocht hij straks echt in de Tweede Kamer komen?

'In ons verkiezingsprogramma staan een aantal heel concrete dingen die wij doen voor Groningen. Er moet een herstelwet en tien miljard euro voor Groningen komen, om recht te doen aan het leed van de Groningers.'

Ik wil graag in Groningen blijven wonen Julian Bushoff, kandidaat-Tweede Kamerlid voor de PvdA

'Daarnaast wil ik me inzetten voor betaalbaar wonen, dat is voor een stad als Groningen echt een probleem. Er is ontzettend veel te doen, en ik sta te popelen om daarbij te helpen', zegt Bushoff.

En nee, hij vergeet Groningen niet als hij eenmaal in Den Haag zit, bezweert hij. 'Ik wil graag in Groningen blijven wonen. Ik wil hier eigenlijk niet weg, want ik houd ontzettend van de stad. Ik kom hier veel te graag.'

Elleboogfelicitatie

Na het interview, dat woensdagavond plaatsvindt, geven verschillende politici Bushoff een elleboog om hem te feliciteren. Officieel is zijn kandidaatstelling dan nog niet bekend, al bracht NRC het nieuws woensdagmiddag al.

Bushoff houdt, correct als hij is, een slag om de arm. ‘Ach joh’, is dan de reactie: wethouder Paul de Rook (D66), die hem feliciteert, weet wel beter. Intussen daalt het besef ook bij de 23-jarige PvdA'er in. ‘Ik ga dit avontuur aan, nu begint het echt.’

Lees ook:

- Jonge PvdA-voorman Stad coming man op landelijke verkiezingslijst

- Jongste fractievoorzitter schrijft mee aan landelijk verkiezingsprogramma PvdA