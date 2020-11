'Van Maradona mocht er geen alcohol geschonken worden in de hotelbar'

Hoogstra, die in Eelderwolde woont, werkte dat jaar voor wereldvoetbalbond FIFA als stadionmanager in de Russische stad Nizjni Nowgorod, waar een aantal WK-wedstrijden werden gespeeld. In Rusland verbleef hij negen weken in hetzelfde hotel als waar Maradona een paar nachten logeerde. 'Of eigenlijk zat hij in hetzelfde hotel als ik', grapt Hoogstra, 'ik zat er al langer.'

Met kameraad naar de bar

De legendarische oud-voetballer was in Rusland aanwezig als ambassadeur van de FIFA en bezocht er het WK-duel tussen Argentinië en Kroatië. Hoogstra kreeg in die dagen bezoek van een van zijn beste vrienden, Harrie de Vries. 'Hij is een enorme voetbalfan en werd ietwat onrustig toen hij vernam dat Maradona bij ons in hotel zat', vertelt Hoogstra op Radio Noord.

'Ik wist dat Maradona op een bepaalde avond een barretje op bovenste verdieping in het hotel had afgehuurd voor vrienden. Maar de hotelmanager had mij een pas gegeven voor die bar, ik kon daar dus ook heen. Harry wou er graag naartoe, en ik ook, dus wij gingen naar die bar. Maradona zat daar met een stuk of zes vrienden aan tafel. Maar Harrie zag niks en stiefelde meteen door naar het terras. Toen ik hem vertelde dat Maradona er wel degelijk zat, was hij in alle staten en zijn we op hem afgestapt.'

Geen alcohol geschonken

Hoogstra: 'We hebben niet lang met hem gesproken, maar hij was bijzonder aardig. Totaal geen gedoe van: ik heb er geen zin in, ik ben hier met vrienden. Hij vond het heel leuk en we zijn met hem op de foto gegaan. Harrie was superblij: thank you, thank you, a dream came true. Hij had de avond van zijn leven en ik ook.'

In het bijzijn van Maradona hebben we een kopje wijn gedronken, zonder dat hij het doorhad Romke Hoogstra - ontmoette Diego Maradona op WK voetbal 2018

Maradona had een bepaalde faam als het ging om cocaïne- en drankgebruik, maar in het hotelbarretje in Rusland bleek daar niets van. 'Die avond was door Maradona zelve verordonneerd dat er in het barretje geen alcohol geschonken mocht worden. Hij zal van die buien hebben gehad dat het misschien even wat minder moest', zegt Hoogstra.

Wijn in een kopje

Toen hij en zijn kameraad een versnapering wilden bestellen, weigerde de barjuffrouw aanvankelijk dan ook om een wijntje in te schenken. 'Gelukkig kende ik haar een beetje. Toen zei ik: als je het nu in een kopje doet, dan is geen haan die ernaar kraait. Aldus is geschied en zo hebben wij alsnog in het bijzijn van Maradona een kopje wijn gedronken zonder dat hij het doorhad', lacht Hoogstra.

