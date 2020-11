Gemaal Schaphalsterzijl wordt getest na vervangen pompen

'Dat meten we op verschillende toerentallen en frequenties', zegt Jan Glazenburg van waterschap Noorderzijlvest.

Drie pompen vervangen

De drie pompen in het gemaal zijn vervangen door nieuwe. De gezamenlijke capaciteit is verhoogd van ruim 700 kuub per minuut naar 1125 kuub per minuut. 'De situatie dat we ook echt zo veel kuub per minuut moeten verwerken zal overigens waarschijnlijk maar eens per 50 of 100 jaar voorkomen', zegt Glazenburg. 'Maar dan willen we wel zeker weten dat gerealiseerd is wat we hebben gevraagd.'

Bodemdaling en klimaatverandering

De ingreep was noodzakelijk in verband met de bodemdaling en de verwachte toename van de regen door klimaatverandering.

Het gemaal in het Winsumerdiep tussen Schouwerzijl en Winsum voert water af vanuit Noord-Groningen naar het Reitdiep. Uiteindelijk stroomt het water via het Lauwersmeer naar zee.

Ook de vispassage bij het gemaal kreeg een opknapbeurt. 'Die is nu onderhoudsvriendelijker en functioneert beter. We kunnen de trek van het Reitdiep naar het Winsumerdiep en vice versa nu beter meten.'

