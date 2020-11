Strafdossier dodelijke mishandeling Hoogkerk is gedeeld op WhatsApp

Via een van de drie verdachten is het strafdossier in de zaak rondom de dood van Lazaros Kounatidis op WhatsApp beland. Daarmee zijn gegevens en verklaringen van getuigen op straat komen te liggen.

Dat werd duidelijk tijdens de eerste regiezitting in deze zaak. Hoe dit dossier op straat is komen te liggen, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk via wie dit is gebeurd.

De officier van justitie wil, om herhaling te voorkomen, dat de advocaten de verhoren van de getuigen alleen terug mogen luisteren op een politiebureau. Dat is uitzonderlijk: normaal krijgen advocaten de informatie digitaal.

'Onfatsoenlijk'

Het OM vindt het kwalijk dat het dossier op straat is komen te liggen. Het gaat om een omvangrijk strafdossier dat in een groepschat beland is. Verdachten hebben het recht om het dossier van hun strafzaak in te zien en te kennen en krijgen via hun advocaat toegang. Het is niet strafbaar om een eigen dossier naar derden te sturen, maar wel ‘onfatsoenlijk’, vindt de officier van justitie.

Het lekken van een strafdossier kan leiden tot strafvermindering, omdat verdachten dan in de beeldvorming soms al bij voorbaat als schuldig worden gezien. De rechter houdt daar dan in de uitspraak rekening mee. Dat is in het verleden wel voorgekomen. Of het dossier met dit doel gedeeld is, is niet bekend.

Steekpartij na ruzie

In de nacht van 15 op 16 augustus werd Lazaros Kounatidis, eigenaar van een Grieks restaurant in de stad, doodgestoken op straat in Hoogkerk. Zijn zoon had ruzie met zijn voormalige vriendengroep en werd die nacht uitgedaagd op WhatsApp.

Verdachten zwijgen

Kounatidis junior en senior togen daarom naar Hoogkerk, gewapend met een ploertendoder. Die had de zoon standaard in de bak van zijn scooter zitten.

Zeker drie mannen wachtten vader en zoon op in Hoogkerk met honkbalknuppels en messen. Wie precies wat gedaan heeft, is niet bekend. De drie verdachten zwijgen of zeggen zich niks meer te kunnen herinneren.

In de vechtpartij raakte Kounatidis dodelijk gewond. Een messteek werd hem fataal. Ook had hij meerdere steekwonden op zijn rug en een gebroken neus.

Over drie maanden staat het drietal weer voor de rechter. Dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld: eerst moeten er nog getuigen gehoord worden.

