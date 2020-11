Winschoter ondernemers gaan de (koffie)boer op voor goed doel

‘Wij willen van het geld cadeautjes kopen voor de jongeren, zodat zij met kerst iets leuks krijgen’, vertelt Mark van Esveld.

Koffie branden

Het zijn ondernemers van 41 Club Winschoten. De club, die bestaat uit ondernemers die allemaal ouder zijn dan 41, bestaat zo’n 2,5 jaar.

Van Esveld: ‘Wij proberen elk jaar iets leuks te verzinnen voor een goed doel. Vorig jaar gingen we met kinderen naar de TT-baan in Assen. En deze keer laten wij zelf koffie branden. Dat zijn verse koffiebonen uit Honduras. Die gaan we verkopen via bijvoorbeeld een webshop, maar wij gaan zelf ook de koffieboer op.’

Iets fysieks geven

Het geld dat opgehaald wordt, wordt niet zomaar overhandigd aan de stichting. ‘Wij willen iets fysieks geven. Wat dat precies wordt weten we nog niet, maar we willen echt iets geven. Helemaal in deze tijd van corona vinden we dat belangrijk.’