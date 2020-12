Terugblik op 2020 door Cato (25): 'Corona was mijn redding'

Cato leidt dit voorjaar een overvol leven. 'Ik zat in het laatste jaar van mijn master, had een bijbaan van twintig uur per week, sportte elke dag en zat in de adviesraad van een studentenorganisatie. Daarnaast at ik iedere avond als het kon met mijn huisgenoten en ik probeerde iedere week met zoveel mogelijk vrienden af te spreken.'

Zo beleefde Cato het jaar 2020:

Stilstand

Ze rent van hot naar her en geniet ervan. Totdat de coronacrisis haar tot stilstand brengt. 'Ineens had ik geen sociale verplichtingen meer en deed ik alles vanuit huis. Toen kwam de realisatie: ik kan balen of dit omarmen.' Ze kiest het laatste.

'Binnen een paar dagen stond de hele wereld ineens stil, zonder verwachtingen. Toen dacht ik: jeetje, wat een enorm tempo had ik, waar was dat voor nodig?' Ze besluit het roer om te gooien. 'Ik ben gaan wandelen en bedenken: waar word ik gelukkig van?'

Ik was bezig te voldoen aan het perfecte plaatje Cato - is rustiger geworden door corona

Van heel groot naar heel klein

Cato's leven is onherkenbaar veranderd. Ze is afgestudeerd en heeft een baan. Vanwege de tweede golf werkt ze thuis. Ze heeft de sportschool omgewisseld voor hardlopen en fietsen in de buitenlucht.

Ze schrijft in haar dagboek, leest boeken en kookt uitgebreid. 'Mijn wereld is van heel groot naar heel klein gegaan. Ik heb de regie terug in mijn leven.'

Ze wilde wel, maar durfde niet

Eigenlijk weet Cato dan allang dat ze niet het leven leidt dat ze eigenlijk wil, ondanks dat ze alles met plezier doet. 'Ik wilde altijd al wel dertig jaar terug in de tijd, waarin iedereen niet online was en continu verbonden met elkaar.'

Waarom had ze een crisis nodig om te doen wat ze echt wil? Cato weet het wel. 'Ik voelde net als veel leeftijdsgenoten een enorme drang om te presteren. Ik was alleen maar bezig te voldoen aan het perfecte plaatje.'

Cato heeft rust gevonden (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Dat perfecte plaatje was uiteindelijk wel gebarsten, denkt ze nu. 'Mijn huisgenoten dachten ook dat ik zou omvallen. Als ik zo was doorgegaan was het op een gegeven moment stuk gelopen. Ik heb nu geleerd een stap terug te nemen. Corona was mijn redding.'

