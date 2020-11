Scheidsrechter Melis oordeelt en geniet bij NK sprint

De Groningse, geboren in Wedde, neemt haar taken uiterst serieus. Ze is streng en rechtvaardig. Op de eerste dag grijpt ze twee keer in met een diskwalificatie.

'Ik sta natuurlijk niet als een supporter langs de baan. Ik moet me bezighouden met waar ik voor ben. De regels moeten worden nageleefd en of alles loopt zoals het moet lopen. Je draait gewoon je rondje mee als het ware', legt ze haar taken uit.

Genieten

Het maakt haar niet zoveel uit of ze bij de mannen of vrouwen moet oordelen. 'Een wedstrijd is een wedstrijd, maar bij de sprint is het wel spectaculair om bij de mannen te zitten. Dat moet ik wel toegeven. Het gaat toch net iets harder en feller. Maar ik geniet ook van Femke Kok. Dat is een prachtige schaatsster. En Jutta Leerdam is op de 1000 meter net een panter die op haar prooi afgaat. Dat is mooi om te zien', vertelt ze gepassioneerd.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat ze een functie heeft bij een nationaal kampioenschap. Een week eerder staat ze met opvallende rode jas op het middenterrein bij de NK allround. Steeds met inachtneming van voldoende afstand tot de schaatsers en andere officials.

Er ontgaat Dina Melis niets bij de NK Sprint (Foto: eigen foto)

In een hokje

Want de coronamaatregelen gelden uiteraard ook op de ijsbaan. 'We blijven zo veel mogelijk op dezelfde plek tijdens het toernooi. Normaal ga je wel even naar boven of je loopt naar het publiek als er wat familie zit. Nu doe je dat niet. Je blijft in je hokje zitten waar je scheidsrechterstafel staat. Je kijkt een beetje mee en je zorgt dat je naar het toilet bent geweest voordat je zelf weer aan de slag moet. We moeten oppassen, maar iedereen is heel gedisciplineerd', is haar ervaring.

Geen blunders

De huldigingsceremonie verloopt ook anders door de coronamaatregelen. Normaal gesproken hebben ook de scheidsrechters een functie bij de prijsuitreiking. Melis staat zondagmiddag rond een uur of half zes op een afstandje te kijken hoe Hein Otterspeer als nationaal kampioen sprint op het hoogste treetje staat.

Ze doet dat wel met een tevreden gevoel. 'Het toernooi is voor mij geslaagd als ik zelf geen fouten heb gemaakt. Je moet geen blunder uithalen waarbij een rijder wordt benadeeld. En regels zijn regels. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen dat een blokje raken vandaag even niet uitmaakt.'

