Groen licht voor 29 nieuwe woningen in Harkstede

Het nieuwbouwproject heeft de naam Eilandrijk Borgmeren gekregen. Uitgangspunt van het project is duurzaam en kwalitatief hoogstaand bouwen. Geïnteresseerden kunnen met een eigen architect aan de slag of een al bestaand ontwerp kiezen.

'Ras-Harksteder'

De grond voor het project is aangekocht door aannemer Ronald van Calkar uit Harkstede. Hij is al vele jaren met het plan in de weer. 'Ik ben heel blij dat het gelukt is. Ik ben een ras-Harksteder en wil het dorp graag een stukje mooier maken. Deze locatie hoort daar gewoon bij', aldus Van Calkar.

Impressie van Eilandrijk Borgmeren in Harkstede (Foto: (impressie Eilandrijk Borgmeren))

De eerste twee fases van de woonwijk Borgmeren werden gebouwd in de periode 2006 tot 2010. Een volgende fase riep weerstand op bij omwonenden omdat er een sporthal in het plan was ingepast. De gemeente haalde de sporthal uit het plan gehaald, maar vervolgens bleek een bewoner van een boerderij op het terrein de grond niet te willen verkopen. Die problemen zijn nu opgelost.

'We hebben al vrij lang dit bestemmingsplan klaar liggen, maar door alle perikelen en eigendomssituaties kwam het er niet van. Maar we zijn nu wel hier en daar ben ik heel blij mee', zegt wethouder Jan Jakob Boersma.

Meerstad

De vraag naar woningen in Harkstede is er volgens de wethouder volop. 'We krijgen daar regelmatig vragen over. We zien ook dat mensen vertrekken naar Meerstad, iets verderop. Dat is ook prima, maar voor Harkstede is het ook goed dat er weer nieuwe input komt op de woningmarkt', zegt Boersma.

Nieuwe toegangsweg

Eilandrijk Borgmeren krijgt een eigen toegangsweg die ook de rest van de woonwijk ontsluit. Hierdoor hoeft er minder verkeer door het dorp. 'Er was al heel lang vraag naar die toegangsweg maar dat kan alleen als je het zo doet. We zijn daar echt heel blij mee', aldus Boersma.

