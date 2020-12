Terugblik op 2020 door Maud: 'Ik verloor mijn vader aan corona'

Hoe corona een gezonde man fataal werd

'Het is overrompelend. Mijn vader was een gezonde, kritische en zelfbewuste man van 83. Hij stond midden in het leven. Mijn vader woonde met mijn moeder zelfstandig in Appingedam. Ze deden leuke dingen en hadden de grootste lol.'

Tot 14 november. Dan sterft Remko Haaijer aan het coronavirus.

Twee weken daarvoor beginnen de klachten; hij voelt zich niet lekker. Samen met zijn vrouw moddert hij wat aan thuis. In het weekend belt Mauds moeder ongerust met de dokterspost. Haar man is steeds zieker en al een paar dagen verward. Hij kan niet goed lopen, maar komt wel zijn bed uit 's nachts. Hij is bang om dood te gaan. Mauds moeder krijgt tabletjes tegen de paniek voor haar man en daar blijft het bij.

Zo beleefde Maud het coronajaar 2020:

In het ziekenhuis blijkt hoe slecht het al gaat

Uiteindelijk duurt het tot dinsdagavond laat voordat Remko in het ziekenhuis belandt. Mauds moeder heeft tegen middernacht in paniek 112 gebeld.

Als Maud de volgende ochtend wakker wordt, ziet ze pas het appje van haar moeder. Ze krijgt haar maar niet te pakken en belt dan in haar wanhoop naar het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. 'In de hoop dat ze bereid waren mij verder te helpen. Ik zei: ik ben heel erg ongerust. Ik lees hier een appje en daarin staat dat mijn vader is opgenomen. Hij zegt: het klopt, hij ligt hier op de IC.'

Maud kan niet direct naar hem toe. Ze heeft inmiddels zelf ook klachten; corona zo blijkt. Die dinsdagavond lukt het haar vader nog te beeldbellen met zijn vrouw, die ook eerst getest moet worden voordat ze mag komen. Maud is enigszins gerustgesteld door dat telefoontje. Maar op donderdag verslechtert de toestand van haar vader ineens. Zijn zuurstofondersteuning gaat naar honderd procent.

Remko Haaijer, de vader van Maud (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Bij hoge uitzondering mag Maud ondanks haar corona van het Ommelander Ziekenhuis toch op bezoek bij haar vader. 'Toen dacht ik al: dit komt niet goed. Ik heb de scan gezien van de longen en dacht: waar moet die man nog mee ademen? Er was bijna geen gezond stukje meer over.'

Ondanks alles overheerst dankbaarheid

Twee dagen later vertellen artsen wat Maud al verwacht: de situatie is uitzichtloos en de familie besluit Remko Haaijer van het zuurstof te ontkoppelen. Maud en haar moeder zijn erbij als hij overlijdt. 'We boffen dat we nu in de tweede golf zitten. In de eerste golf stierven mensen als ratten alleen. Nu is het menselijker; mijn vader lag ook in een open kist. En toen hij was opgebaard, mochten we er elke dag heen.'

Maud vertelt over het overlijden van haar vader (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Maud blijft met een enorm verdriet zitten, maar is ook dankbaar dat haar vader 83 is geworden. 'Van wat/als word je niet wijzer. En er was niks onopgelost tussen mij en hem. Dus ik ben dankbaar.'

Dat hij aan corona is overleden maakt het niet meer of minder erg. 'Het is gewoon pech. Je hebt het leven niet in de hand. Dat is ook het leven en dat is ook het mooie eraan. Je moet er iedere dag het beste van maken, ook juist voor mijn vader. Kijk pa, je kan trots zijn: ik ga dat doen!'

Lees ook:

- Zo beïnvloedde corona de levens van Groningers