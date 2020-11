‘In de Benzinebar zweefden we ’s nachts boven de stad’

Het café gaat dicht omdat De Boer al een aantal jaren verlies draait. De Belastingdienst dwingt hem nu te stoppen. Ook zijn gezondheid speelt mee. ‘Ik kreeg in de herfstvakantie een hartinfarct. De helft van mijn hartpomp doet het niet meer, dus ik ben blij dat ik nog leef.’

Van plek voor motorclub tot 'uit-je-daktent'

Alweer veertig jaar geleden neemt De Boer het voormalige Pakhuis Amsterdam in gebruik als pleisterplaats voor zijn motorclub. De zaak die hij achterlaat staat bij menig kroegtijger bekend om zijn lange, wilde nachten. En dat terwijl hij oorspronkelijk een plek zocht waar hij met zijn maten van de motorclub kon bijpraten. Biertje erbij, zacht muziekje op de achtergrond, dat werk.

Door de jaren heen verandert zijn bar echter van karakter, mede door het stoppen van andere kroegen. Wanneer hardrockcafé De Ster er in 2010 mee ophoudt, weten veel stamgasten de weg naar de Benzinebar bijvoorbeeld moeiteloos te vinden.

Het kenmerkende interieur van de Benzinebar (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

‘Het is een uit-je-dak-tent geworden. Of ik dat ooit had kunnen denken? Nee. Maar het past zeker bij me. Ik ben nou eenmaal een feestbeest. Ik vind het altijd geweldig om een kroeg helemaal uit zijn dak te zien gaan.’

Stamgasten weemoedig over sluiting

Voormalig stamgasten die het nieuws van de sluiting horen, reageren vol weemoed. Zo stroomt de Facebookpagina van de bar vol met reacties. Oud-cafébezoekers noemen het een 'toffe tent' die 'eeuwig zou moeten bestaan’ en 'een stukje cultureel erfgoed'. Vooral de lange stapnachten staan in het geheugen gegrift.

Aan de muur van de Benzinebar hangt van alles (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Ik gunde iedereen de prachtige tijd die ik er in de jaren 80/90 heb beleefd’, schrijft Emily. ‘Een kroeg waar je als vrouw prima in je eentje naar toe kon. En als je weer naar huis ging, was het gewoon lekker licht en kwam de stad op gang.'

Mooi hoe je mensen helemaal gek kunt maken en daar zelf in mee kan gaan Paul de Boer - Eigenaar Benzinebar

Al die reacties laten De Boer niet ongemoeid. ‘Dat is fijn om te horen, het streelt je ego wel.’ Om daar direct aan toe te voegen: ‘We hebben het fenomeen met veel mensen gedragen.’

‘Ik kan zo goed mogelijk muziek draaien, maar mensen moeten het wel oppikken. Soms stond wel 70 procent van de mensen te swingen. Vanaf middernacht tot zondagmiddag 12.00 uur. Dat is niet mis hoor. Mooi hoe je mensen helemaal gek kunt maken en daar zelf in mee kan gaan. We hadden het idee dat we tijdens zo’n nacht boven de stad zweefden.’

Originele Amerikaans bezinepompen (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

‘Zelf was ik daarna geestelijk en lichamelijk ook helemaal kapot. Op zondag gingen de beentjes dus lekker omhoog.’

Wilde avonden met surfende biologen

Speciale herinneringen koestert de kroegbaas aan de groep biologen die zijn café jarenlang bevolkte. Zo was er elke donderdag een faculteitsavond, met De Boer achter de dj-set. ‘Dat waren knetterdrukke feesten’, herinnert hij zich.

‘Die biologen hadden de neiging om, zodra ik de Beach Boys draaide, allemaal een kruk te pakken om daarop te gaan surfen. Toen ze hoorden dat de bar ging sluiten, wilden ze allemaal een kruk als aandenken’, lacht De Boer. ‘Ik heb er tien gesigneerd en aan ze verkocht.’

De animo om een nacht door te halen is al sinds 2000 minder aan het worden Paul de Boer - Eigenaar Benzinebar

Uitgaanspubliek laat het afweten

De aanwezige raamprostitutie in de wijk gaf de Benzinebar een geheel eigen karakter, schetst De Boer.

‘Niet dat we daar een directe relatie mee hadden, maar het straatje was ’s nachts prachtig roodgekleurd. Na het verbod in 2016 werd het een somber achterafstraatje. Niet direct uitdagend om te gaan stappen. Dat merkte je aan de bezoekersaantallen. Om die reden sloot het Land van Belofte een paar weken na het verbod ook.’

Het aantal stamgasten was de afgelopen jaren toch al niet om over naar huis te schrijven, stelt De Boer vast. Het uitgaanspubliek van nu is simpelweg niet meer hetzelfde als dat van toen.

Benzinebarbaas Paul de Boer (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

‘De animo om een nacht door te halen is al sinds 2000 minder aan het worden. Doordat we de metalscene van De Ster hebben opgevangen, hielden we onze kop nog even boven water. Maar we lijden al lange tijd aan vergrijzing. Bovendien zijn studenten tegenwoordig steeds meer in hun sociëteiten, waar het bier goedkoper is.’

'De spontaniteit van het stappen is eraf'

Ook de opmars van de mobiele telefoon ziet De Boer als een reden voor de terugloop in het kroegbezoek. Hoe dat zit?

‘Vroeger ging je twee keer per week uit. Als je wist dat Jantje er niet was, ging je toch omdat Pietje er misschien wel was. En anders kwam je wel weer andere mensen tegen. Door die mobieltjes weet iedereen van tevoren wat-ie kan verwachten. Als je vrienden bij een festival zijn, ga je zelf ook maar niet op stap. De spontaniteit is er vanaf.’

Kroegen hebben sowieso meer te duchten van concurrentie, vindt De Boer. ‘Je gaat niet meer elke week naar het café. Vergeleken met vroeger is er veel meer te doen in je vrije tijd. Er zijn veel festivals en mensen reizen steeds meer.’

'Het kaarsje is langzaam uitgegaan'

Op 15 december wisselt het voormalig pakhuis van eigenaar. De kroeg maakt dan vermoedelijk plaats voor luxe appartementen, denkt De Boer. Een daverend slotakkoord in zijn bar zit er dus niet in.

De buitenkant van de Benzinebar in de Hoekstraat (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

‘Dat vind ik wel erg. Ik had graag willen afsluiten met een week lang livemuziek tijdens Eurosonic. Maar dat zit er toch al niet in komend jaar. Nee, het kaarsje is langzaam uitgegaan.’

