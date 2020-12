Zo beïnvloedde corona de levens van Groningers

Het 'coronajaar' 2020 is bijna voorbij. We vroegen jullie naar je ervaringen en die blijken heel wisselend. Voor de één werd 2020 door de coronacrisis een rampjaar, voor de ander bracht het juist veel goeds. We blikken terug.

Ronald de Jong (63) uit Appingedam raakt door de coronacrisis zijn baan kwijt. Hij is chauffeur op de boodschappenbus. Hij brengt mensen die slecht ter been zijn naar de Albert Heijn in zijn woonplaats en weer terug. Maar dat komt in maart stil te liggen. 'We hebben natuurlijk kwetsbare oudjes aan boord.' Hij doet wel andere werkzaamheden in de winkel en is eigenlijk een manusje van alles. Tijdelijk weliswaar, want zijn contract loopt af. Ronald is er nuchter onder. 'Waar een deur dichtgaat, gaat er ook weer een open. Ik ben 63 en moet nog een paar jaar. Ik vind vast wel weer wat.'

Af van verslaving

Een 20-jarige jongen uit Groningen wil alleen anoniem vertellen over zijn jaar. Dat brengt hem veel goeds. 'Ik ben van mijn amfetamineverslaving afgekomen en gestopt met roken.' Door de coronacrisis vallen feestjes en optredens als muzikant weg. 'Toen had ik meer tijd voor mezelf en dacht ik: dit is niet de manier. Nu sport ik drie keer in de week; ik heb veel tijd over. Ik heb nu ook heel leuke baan als leidinggevende in een winkel.'

Ik word minder geleefd Ronald de Jong

Bevallen in coronatijd

Brenda Hoek (33) uit Froombosch en haar man krijgen voor de zomer hun derde kindje. Dat niet iedereen zomaar op kraamvisite kan komen, blijkt alleen maar fijn. 'De kraamtijd was heel lekker; we konden als gezinnetje rustig wennen aan de kleine.' Ook het thuisonderwijs is niet alleen maar zwaar. 'Het was ook heel mooi dat je veel meer meekrijgt wat ze doen op school.' Al met al heeft het gezin uit Froombosch ervan genoten; en nog. 'Het is mooi dat het gezin meer voorop staat.'

En ook Ronald de Jong die zijn baan kwijtraakt is niet somber door de coronacrisis. 'Ik mis niet zoveel en vind het wel relaxed. Ik word minder geleefd. Niet dat je na je werk thuiskomt en denkt: oh shit, ik moet nog weg vanavond. Je leert er ook wel van, met de agenda niet zo vol.'

Ik werk de hele dag met mondkapje op Tonny de Vries

'Alleen maar ellende'

Natuurlijk is het niet voor iedereen een goed jaar. Groningers hebben dierbaren verloren of worden zelf ziek. Zoals Ina Bronsema (48) uit Leek. Ze krijgt in maart corona en heeft nog steeds klachten. Zo erg, dat ze een revalidatietraject moet volgen. Sijpko Klok (67) uit Veendam vindt het maar een saai jaar 'Dierentuin, pretparken, vakantie met de kinderen en kleinkinderen zijn gecanceld.' Hij prijst zich gelukkig met zijn tuin, waardoor hij wel veel buiten kan zijn.

Voor Tonny de Vries (52) uit Hoogkerk is het een jaar met 'alleen maar ellende.' Hij werkt in een supermarkt en dat was flink aanpoten door corona. ' En nu de hele dag met een mondkapje op, wat ook niet erg prettig is. Oftewel: hoge werkdruk, onprettig werken en weinig er tegenover.' Belangrijker nog is dat hij zijn moeder verliest. Ze woont in Hamrikheem en overlijdt in de periode dat er geen bezoek mag komen. Hij ziet haar maar één keer. 'Twaalf uur later is ze overleden.'

Voor iedereen anders

Herman Meijer (69) uit Roden heeft een financiële strop van 1200 euro opgelopen door afgezegde reizen en uitgevallen vluchten. Monica Hendriks-Booms (61) uit Sappemeer vindt het geen fijn jaar, omdat alles stilligt. 'Mijn leuke leven met veel sport, diverse sociale vrouwenclubjes en bezoek aan moeder in Rotterdam en 2 kinderen in Amsterdam is er niet meer. Kwetsbaarheid en bewustzijn van eigen leven is wel vergroot.'

En zo is 2020 voor iedereen anders; net als alle andere jaren eigenlijk. Lisanne (30) uit de stad sluit in elk geval liefdevol af. 'In maart heb ik mijn vriend leren kennen; een hele andere manier van 'elkaar-leren-kennen' op zo'n manier. Door het feit dat hij in Hilversum woont en ik in Groningen, hebben we door het flexibele thuiswerken veel meer tijd samen en voor elkaar dan in de pre-corona situatie. Inmiddels 9 maanden verder zijn we enorm happy samen! :)'