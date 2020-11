Bezorgde GGD-arts: 'Derde golf komt sneller dan we denken'

Het aantal positieve tests per week neemt in Groningen alweer twee weken toe. Vonk constateert bovendien dat het virus in de hele provincie aanwezig is.

Stadskanaal sprong er een tijdje bovenuit door een aantal uitbraken. Door een uitbraak onder asielzoekers in Ter Apel viel ook de gemeente Westerwolde op. 'Daar testen we veel, dus vinden we het ook. Maar je ziet het ook in andere gemeenten en dat stemt niet positief.'

Gedrag belangrijk, vaccin nog niet

Vonk is bang dat alle berichten over aanstaande vaccins een ongewenst effect hebben. 'Die zijn niet bevorderlijk voor het dragen van mondkapjes en afstand houden. Ik vrees dat onze menselijke geest zo werkt.'

We gaan de kou in, meer binnen zitten en dichter tegen elkaar aan. Dan kan het snel gaan Machiel Vonk - GGD-arts

Dat zou slecht nieuws zijn, zegt hij, want ons gedrag in de komende weken is allesbepalend. Vonk is bepaald niet hoopvol gestemd. 'Ja we moeten ons voorbereiden op vaccineren, maar ook op een derde golf.'

Derde golf maken we zelf

Die derde golf is sneller dan we denken op komst, vreest Vonk. De R-waarde is ook in Groningen alweer boven de 1, wat betekent dat iedere Groninger met corona meer dan één ander persoon besmet. Het gevolg: een razendsnelle verspreiding van het virus.

GGD-arts Machiel Vonk (Foto: RTV Noord)

'We gaan de kou in, meer binnen zitten en dichter tegen elkaar aan. Met deze cijfers is er maar weinig nodig om de R verder boven de 1 te krijgen. Het kan snel gaan, we moeten ons echt niet rijk rekenen.'

Kerstgedachte is gevaarlijk

Dan heeft Vonk het nog niet eens over de invloed van kerst en de jaarwisseling. Hij verwacht de derde golf al in december, maar dat die er na de feestdagen komt staat volgens hem echt vast. 'We gaan toch met meer mensen om de kerstboom zitten of familie opzoeken in een instelling.

Als je mensen kent, dan denk je te weten dat ze jou niet kunnen besmetten. Maar dan zijn valse argumenten Machiel Vonk - GGD-arts

'Of we geven die ene keer toch een knuffel, 'omdat het kerst is' en 'nu mag het wel even. We zoeken uitvluchten om dat te doen wat we willen doen. Maar dat is echt te gevaarlijk.'

Mensen vertrouwen elkaar teveel

Vonk denkt dat we bij mensen die we kennen nou eenmaal sneller de mist ingaan met de maatregelen. Dat zou ook spelen op scholen en in verpleeghuizen, waar medewerkers volgens Vonk elkaar ook besmetten.

'Iedereen let heel erg op de leerlingen en bewoners, maar de echte bedreiging is het samen aan de koffietafel zitten. Als je mensen kent, dan vertrouw je ze. Je denkt te weten dat ze jou niet kunnen besmetten. Maar dan zijn valse argumenten.'

Lichtpuntje in donkere dagen

Is er dan niks positiefs te melden? Groningen doet het vergeleken met de rest van Nederland toch goed? 'Ja, dat betekent dat we de ic en verpleegafdelingen in ziekenhuizen draaibaar kunnen houden. En dat we kunnen bijspringen voor andere delen van het land.'

'Het betekent dat er minder ziekte is onder de bevolking. Maar nogmaals, dat kan zomaar veranderen.'



Lees ook:

- Wessel Gansfort in Stad week gesloten 'om onrust weg te nemen' over coronabesmettingen

- Te druk in Groninger binnenstad: 'We maken ons zorgen'

- Coronabesmettingen Ter Apel lijken 'willekeurige gevallen'