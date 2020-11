Schoolkinderen bezoeken coronaproof werkhuis van Sint in Ter Apel

'Sinterklaas was op zoek naar een plek waar hij in Ter Apel cadeautjes kon inpakken en dat is dit geworden', vertelt directeur Anita Klompsma van De Vlinder en Interschool.

De voordeur in en de achterdeur uit

Het werkhuis van Sinterklaas is gevestigd in het voormalige Rabobank-pand. De schoolkinderen van Ter Apel kunnen er coronaproof een bezoekje aan Sinterklaas brengen. Ze lopen via een bepaalde route door het pand en kijken vanaf de gang in de kantoren waar Sint en zijn pieten aan het werk zijn. Via een andere deur gaan ze weer naar buiten.

'Elk kwartier komt er een andere groep', vertelt Klompsma. 'We hebben straks alle kinderen gehad.'

Ter Apel bevalt de Sint wel

Sinterklaas is ook heel tevreden over zijn werkplek én over de kinderen van Ter Apel. 'Dit is geweldig', zegt hij. 'En kijk toch eens naar al die mooie tekeningen.'

