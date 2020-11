Bo van der Werff schaatst nog regelmatig: 'Ben het niet verleerd'

Ruim een half jaar geleden besluit ze te stoppen. Fysiek en mentaal kan ze het niet opbrengen om door te gaan met haar schaatscarrière. 'Het gaat me niet lukken om me te meten met de besten. Mijn lijf kan dat niet meer.' zegt ze eind februari. De schaatsen met de opvallende roze schoenen legt ze aan de kant, maar wel binnen handbereik.

Uithijgen na drie rondjes

Kardinge is nog steeds haar thuisbaan. Schaatsvriendin Bente van den Berge houdt haar meestal gezelschap op de 400 meter baan in Groningen. Rondjes van onder de dertig seconden zitten er niet meer in. 'Het is wel zwaar. Na drie ronden moet ik even uithijgen.' vertelt de 28 jarige ex-schaatsster. 'Ik was heel benieuwd hoe het zou gaan. Voor het eerst trainde ik niet op zomerijs. Maar ik ben het nog niet verleerd. Het is net als tandenpoetsen. Een voordeel is nu dat je de schaatsen niet vaak hoeft te slijpen.'

Geknapte veer bij NK Sprint

Een jaar geleden is ze daar nog dagelijks mee in de weer. Het materiaal moet goed zijn. Wat dat betreft is ze een perfectionist. Daarom is het opvallend dat in januari 2015 een van de klapschaatsen haar in de steek laat. Ze verkeert in bloedvorm. Een maand eerder rijdt ze een persoonlijk record van 38.28 op de 500 meter.

De NK Sprint in Groningen moet haar toernooi worden. Het belangrijkste doel is plaatsing voor de WK Sprint. 'Elk NK Sprint was een ongelukkig toernooi voor mij. Dat er een veer van het klapmechanisme brak kon er nog wel bij. Ik keek er destijds erg naar uit om een heel goed klassement te rijden. Ook omdat er veel familie en vrienden aanwezig waren', blikt ze terug. Haar beste klassering ooit bij de nationale titelstrijd op de korte afstanden is een zevende plaats.

Ik ben het schaatsen niet verleerd. Het is net als tandenpoetsen Bo van der Werff, oud-schaatsster

Brede glimlach

Het seizoen 2014-2015 is het beste in haar loopbaan. Bij de NK Afstanden staat ze met een brede glimlach naast Margot Boer en Thijsje Oenema op het podium van de 500 meter. Ze is dolgelukkig. Tijdens het volkslied staat ze zelfs te zwaaien naar vrienden en bekenden. Voor het eerst gaat de schaatswereld horen van Bo van der Werff.

Haar bronzen medaille geeft recht op deelname aan de wereldbekerwedstrijden. 'Dat was de bevestiging voor mij. De basis was plezier hebben. Toen kwamen daar ook goede prestaties bij. Ik schoot regelmatig vol als ik aan het trainen was voor worldcups. Je denkt op zulke momenten ook terug aan het moment waarop schaatsen je leven is gaan beheersen.' beschrijft ze het gevoel bij haar voorzichtige doorbraak.

Bo van der Werff in actie tijdens haar laatste seizoen (Foto: Orange Pictures)

1000 meter mooiste afstand

Het is wel een eerste signaal dat er meer in het vat zit. Dat vindt Van der Werff zelf ook. Maar ze blaast niet te hoog van de toren. Ze weet dat ze blessuregevoelig is. Daardoor is er altijd een mate van onzekerheid bij haar te bespeuren. Het is dan ook niet vreemd als ze een seizoen moet laten schieten vanwege een knieblessure. Ze komt daarna niet meer terug op niveau. 'Ik miste na de heftige problemen met de knie de explosiviteit op de 1000 meter. Dat is heel frustrerend. Het is de mooiste afstand voor mijn gevoel en beleving. Je gaat na de opening met zoveel macht en snelheid op de kruising af.' zegt ze alsof ze gisteren de kilometer nog heeft gereden op volle snelheid.

Het is gezond om afstand te nemen. Ik kan me nu ook ontwikkelen in andere dingen Bo van der Werff, oud-schaatsster

Voorspelling NK Sprint

Dat is verleden tijd. Van der Werff kijkt tegenwoordig op tv naar het schaatsen. Ook aanstaande zaterdag en zondag als het NK Sprint gehouden wordt. Vooral om oud-ploeggenoten in actie te zien. Ze verwacht een spannende strijd tussen Femke Kok en Jutta Leerdam. 'Femke heeft een hele mooie techniek. Ik hoop dat zij wint. Het verschil op de 500 meter zal de doorslag geven. Verder zou het mooi zijn als mijn oud-ploeggenoot Letitia de Jong zondag ook op het podium staat. Bij de mannen gaan we het wel zien. Daar doe ik geen voorspellingen over.'

Ze staat nog wel even stil bij Lennart Velema die ze vanaf het begin van haar loopbaan al kent. 'Hij hikt tegen de top aan, maar het is lastig om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld', voorspelt ze.

Studie nu belangrijk

Op korte termijn zal Van der Werff zich niet laten zien in de schaatswereld. Voor nu is afstuderen het belangrijkste. In februari rondt ze haar studie Voeding en Diëtiek af. 'Het is gezond om afstand te nemen. Op die manier kan ik me ook ontwikkelen in andere dingen. Ik heb me wel afgevraagd of ik het wel aan zou kunnen toen ik stopte met schaatsen. Er valt hoe dan ook toch een doel weg in je leven. Ik heb er de tijd voor genomen. Je leert jezelf dan ook meer kennen.'

Later wil ze, als ze de kans krijgt, graag haar schaatspassie doorgeven aan kinderen. Clinics geven lijkt haar leuk. 'En wellicht is het interessant om mijn studie in de praktijk te brengen binnen een sport. Wielrennen bijvoorbeeld.'

