Viroloog Niesters: 'Opschieten met testen van jongeren'

Niesters is al aan het nadenken hoe hij met zijn laboratorium in het UMCG kan helpen. 'Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld; je moet gewoon beginnen.'

'Testen geeft je antwoorden'

Vooral pubers die qua leeftijd bijna volwassen zijn, vormen qua corona een gevaarlijke groep. Ze kunnen het wel krijgen en doorgeven, maar hebben niet vaak klachten. Die groep zou je moeten testen, stelt Niesters.

'Stel dat je elke week alle bovenbouwleerlingen in Groningen test. Dan kan je kijken wat je vindt.' De leerling die positief test blijft thuis, de rest mag naar school.

'Zoveel scholieren testen kan gewoon'

Elke week duizenden leerlingen testen, is dat haalbaar? Zeker, zegt Niesters, want de testcapaciteit is het probleem niet meer.

'MartiniPlaza werkt maar op twintig procent van z'n capaciteit. Stel dat je daar elke dag tweeduizend scholieren doorheen stuurt, dan kan je er in een week tienduizend doen. Als blijkt dat er niks aan de hand is, dan ga je terug naar eens in de twee weken.'

Een goed begin is het halve werk

Minister Slob bekijkt of sneltesten voor scholieren mogelijk zijn, bij binnenkomst op school, maar het gaat Niesters allemaal veel te traag.

'We weten nu al dat het aantal besmettingen op scholen procentueel hoger is dan het aantal in verpleeghuizen. Dan is er wel wat aan de hand. Nu blijf je kletsen, maar als je niet begint kom je niet verder.'

Groningen als pionier?

In theorie zou Groningen het zelfs op eigen houtje kunnen doen, maar 'dat moet ik uiteraard overleggen met de Veiligheidsregio en de GGD'. Hoe dan ook, de testmaatschappij is volgens Niesters een onmisbare tussenstap richting de vaccinaties. 'De maatschappij moet op enige manier opengaan en niet pas als iedereen is gevaccineerd.'

