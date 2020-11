Ontslagen materiaalman FC Groningen begint vol goede moed aan tweede leven als barbier

Op 12 mei zakte de grond onder de voeten van Pieter Idema vandaan. De 45-jarige materiaalman is één van de elf medewerkers die bij FC Groningen vanwege de coronacrisis wordt ontslagen. Na een dienstverband van vijf jaar hoort hij tijdens een kort gesprek met Mark-Jan Fledderus dat er voor hem geen toekomst meer is bij de club.

‘Het kwam echt als een donderslag bij heldere hemel’, vertelt Idema. ‘Voordat we naar de gesprekken gingen hadden we het er onderling nog over, maar niemand kon zich voorstellen dat er bij ons klappen zouden vallen. Maar dat gebeurde dus wel. Het kwam echt heel hard aan. Ik kon mijn spullen pakken en hoefde niet weer te komen.’

Pieter Idema samen met international Hans Hateboer en collega Bert de Voogd (Foto: Pieter Idema)

‘Mijn wereld stortte op dat moment ook echt in. Ik had net een huis gekocht en zag alles even niet meer zitten. Helemaal omdat ik het zo naar mijn zin had bij de club. Ik kon goed met mijn collega’s overweg, dat ging ook echt verder dan collegialiteit.'

Ik snap heel goed dat niemand belangrijker is dan de club Pieter Idema - Oud-materiaalman en nu barbier

'Ik zat daar echt helemaal op mijn plek, ben een voetbalman en bij FC Groningen kwam wat dat betreft alles samen. Het is een hele mooie wereld en dat houdt dan ineens op. Dat was erg moeilijk voor me.’

Begrip

Ondanks de teleurstelling en in het begin ook wel het onbegrip over zijn ontslag, verwijt Idema niemand iets. ‘Ik was me van het feit bewust dat er iets moest gebeuren en helaas was ik de pineut. Ik probeer dat ook naar mezelf terug te halen, want als ik in de positie van de directie had gezeten, dan had ik ook moeten handelen. Ik snap het wat dat betreft ook wel, maar vond het natuurlijk jammer dat ik uiteindelijk de dupe was.'

'Als alles straks weer normaal is, dan wil ik ook weer lekker naar wedstrijden toe en iedereen recht in de ogen kunnen kijken. Het belangrijkste is natuurlijk dat de club blijft bestaan en ik snap heel goed dat niemand belangrijker is dan de club.’

Mike te Wierik vliegt materiaalmannen Bert en Pieter om de nek (Foto: Orange Pictures)

In zijn tijd bij FC Groningen maakt Idema genoeg mee. Het contact met de spelers die altijd bij hem terecht kunnen, maar vooral de groepsdynamiek blijft hem bij. Samen met het team toeleven naar wedstrijden. Met sommigen heeft hij een bijzondere klik, waaronder Mike te Wierik, Bart van Hintum en Sergio Padt.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van zijn tijd bij FC Groningen heeft ook met de voormalig aanvoerder te maken. ‘Toen Mike te Wierik twee jaar geleden tegen RKC scoorde, vloog hij mij na die goal om de nek. Hij zei elke wedstrijd in de spelerstunnel dat ik klaar moest staan als hij scoorde, maar hij scoorde toch nooit. Het werd dan ook een beetje een running gag.'

'Maar toen hij die goal maakte rende hij als een gek naar me toe. Ik was even bang dat hij nooit meer zou stoppen, maar het was erg bijzonder toen hij ons om de nek vloog.’

Zonnige toekomst

Nu, een half jaar na zijn ontslag, ziet de wereld er voor Idema weer rooskleurig uit. Hij liet zich omscholen, volgde een opleiding tot barbier en vanaf donderdag staat hij met de schaar in de hand klaar om zijn klanten bij Kapsalon Hipp bij het Hoornsemeer te ontvangen. ‘Het is echt een geweldige uitdaging voor me’, vertelt de nieuwbakken barbier trots.

Het vak van barbier is niet alleen maar het knippen Pieter Idema - Oud-materiaalman en nu barbier

‘Dankzij Karin (één van de eigenaressen van de kapsalon) kan ik beginnen met deze nieuwe uitdaging. In Utrecht heb ik een opleiding gevolgd en daar kwam ik erachter dat ik feeling voor het vak heb. Als ik na vijf lessen zoiets had van dit is niks, dan had ik de schaar nooit meer aangeraakt. Ik merk nu juist dat het alleen maar leuker wordt.'

Gezichtsmasker

'Ik wil heel graag even mijn docenten bedanken als dat kan. Alex, Romie en Louis hebben me zo goed op weg geholpen en zoveel geleerd. Het is ook niet alleen maar het knippen. Mannen willen zich ook steeds meer laten verwennen. Naast het knippen bijvoorbeeld een gezichtsmasker of de verzorging van de baard en noem maar op. Ik hoop dat ik het goed ga doen en wie weet waar dan het schip strandt.’

Pieter Idema in de weer met het haar van verslaggever Stefan Bleeker (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Ondertussen lopen er ook gesprekken met de KNVB, waar Idema wellicht iets gaat doen bij Oranje onder twintig. ‘Het is door de coronacrisis even opgeschort, maar ze zijn in ieder geval iets met me van plan.'

'Ik ben daar genoemd door Marcel Groninger en oud-keeperstrainer Sierd van de Berg. Ik kan dan hopelijk straks in de salon mijn eigen agenda beheren en afspraken blokkeren als ik met het team op pad moet.'

Pieter Idema voor zijn nieuwe werkbank (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord )

Straks zullen we zien hoe dat allemaal vorm gaat krijgen. Nu merk ik dat er gelukkig altijd weer licht aan het eind van de tunnel is. Wouter Gudde is wat dat betreft ook altijd welkom in mijn stoel om geknipt te worden.’



Lees ook:

- Bas Kammenga zal altijd aan FC Groningen verbonden blijven