‘Leg miljardendeal voor bevingsgebied goed uit’

Begin november hebben het Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied extra afspraken gemaakt. Deze gaan over de versterkingsoperatie, maar ook over het toekomstperspectief voor Groningen.

Woensdagavond gaf burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl uitleg over de miljardendeal die is gesloten met het Rijk. Hij was één van de onderhandelaars.

'Opnieuw onderhandelen voorkomen'

‘Compliment voor de onderhandelaars. Het blijkt regelmatig dat het lastig is om te onderhandelen met het Rijk. Er is zichtbaar hard gewerkt’, zegt Bernd de Jong, fractievoorzitter ChristenUnie. Wel vindt hij het jammer dat gemeenteraden niet bij de deal betrokken zijn.

Beukema heeft daar wel een verklaring voor: 'We hebben willen voorkomen dat er eerst allerlei lange processen doorlopen moesten worden voordat er een deal was. Dat we eerst een heel traject door moeten en dat we dan steeds opnieuw moesten onderhandelen.' Ook wilden de onderhandelaars voorkomen dat een nieuw kabinet wellicht niet de portemonnee zou trekken, aldus de burgemeester.

Duidelijkheid voor inwoners

‘Het is ingewikkelde materie. Inwoners krijgen pas in de zomer van 2021 een brief met wat dit voor hen gaat betekenen’, zegt De Jong. Hij vraagt zich af of inwoners niet sneller geïnformeerd kunnen worden over de gevolgen van de deal. ‘De inwoners willen graag weten waar ze aan toe zijn.’

Ook Gemeentebelangen benadrukt de noodzaak van een goede informatievoorziening. Volgens de partij is dit in het verleden meerdere keren fout gegaan. 'Er moet duidelijkheid worden gegenereerd', zegt fractievoorzitter Roelf Torringa.

Proces zorgvuldig doorlopen

Burgemeester Gerard Beukema laat weten dat hierover binnenkort gesprekken zijn. De informatievoorziening moet volgens hem op orde zijn. Het is nog niet voor elk specifiek huishouden duidelijk wat het akkoord betekent: ‘De deal is op hoofdlijnen gesloten.’

‘Dat proces vraagt tijd. Voordat we de inwoners verkeerd informeren, willen we dit proces doorlopen hebben’, zegt Beukema. ‘De mensen die in het proces zitten, hebben al veel meegemaakt.’

'Noord-West Groningen ook compensatie'

De raad vindt verder dat dorpen zoals Ulrum, Zoutkamp en Lauwersoog ook onder aardbevingsregelingen moet komen te vallen. Inwoners daar kunnen geen beroep doen op waardedalingsregeling en 10.000 euro subsidie voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Ook de regelingen die in deze nieuwe deal staan zouden niet van toepassing zijn op dit gebied.

'Het is onverkwikkelijk dat dorpen in dit gebied buiten de regelingen vallen, terwijl ze omringt worden door dorpen die er wel onder vallen', zegt CDA'er Kor Berghuis.

Het college gaat het Instituut Mijnbouwschade Groningen een brief sturen met een oproep om de dorpen onder de regelingen te laten vallen.

