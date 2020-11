Woede en onbegrip over verhuizing 95-jarige binnen Oosterlengte

Woest zijn ze, de zussen Greetje en Janneke Oolders. Hun vader Chris woont in een woonzorgcentrum in Winschoten, maar verhuist op 95-jarige leeftijd naar Scheemda. Reden: het complex waar hij nu woont is toe aan renovatie.

‘Onze vader heeft vorige maand pas te horen gekregen dat hij op 17 december moet verhuizen naar Scheemda. Dat verzin je toch niet?’, vraagt zus Janneke zich gefrustreerd af.

Zorginstelling Oosterlengte en Woonzorg Nederland, de eigenaar van het gebouw, geven toe dat de communicatie later op gang is gekomen dan normaal gesproken het geval is.

Verhuizingen

De 95-jarige Chris Oolders woont in woonzorgcentrum De Renselheerdt in Winschoten. Daar wonen twee groepen bewoners. De ene groep heeft langdurige zorg nodig, de andere groep huurt een appartement van Woonzorg Nederland en maakt gebruik van de 24-uurs zorg van Oosterlengte. Dat laatste geldt ook voor Chris.

De groep mensen met langdurige zorg weet al langer wat de toekomst brengt. Zij verhuizen naar een andere locatie, De Emmaheerdt in Winschoten.

Voor de andere groep, bestaande uit bijna dertig mensen, was het tot voor kort nog de vraag wat er ging gebeuren. Die onduidelijkheid was mede ingegeven door het faillissement van een projectontwikkelaar, waardoor de nieuwbouw vertraagd was. Maar in oktober kwam er duidelijkheid; toen kregen de bewoners meerdere opties voorgelegd.

Opties

Bewoners kunnen ervoor kiezen mee te verhuizen naar Scheemda. Daar krijgen zij vervolgens hun 24-uurs zorg van Oosterlengte. Of de bewoners kunnen er voor kiezen in De Renselheerdt te blijven wonen, maar die keuze heeft consequenties. Omdat Oosterlengte stopt in de locatie De Renselheerdt valt de zorg weg.

Erover praten doet hij niet echt, maar hij zit er wel degelijk mee Greetje - Dochter van de 95-jarige Chris Oolders

Maar Janneke, haar zus en haar vader hebben helemaal niet het gevoel dat er iets te kiezen valt. ‘Onze vader móet wel meeverhuizen naar Scheemda, want hij is te oud om nog volledig voor zichzelf te zorgen.’

‘Chris zit ermee’

Chris wordt geholpen bij het eten, hij wordt gewassen en aangekleed. Hij heeft bijna zijn hele leven in Winschoten gewoond, maar aan die periode komt dus een einde.

De vader praat niet graag over de situatie. Greetje: ‘Het gaat prima met hem, maar hij is een echte binnenvetter. Erover praten doet hij niet echt, maar hij zit er wel degelijk mee. Dat merk je ook bij andere bewoners. Stel je maar voor dat je 95 jaar bent en opeens te horen krijgt dat je binnen twee maanden naar Scheemda verhuist. Dat is slecht gecommuniceerd.’

‘Heel vervelend’

Zowel Woonzorg Nederland als Oosterlengte hebben gereageerd op de situatie. Woonzorg Nederland: ‘De communicatie is vanuit ons niet ruim van tevoren geweest. Dat vinden wij ontzettend vervelend. Wij kunnen ons voorstellen dat de verhuizing van Oosterlengte uit De Renselheerdt onrust veroorzaakt bij de bewoners.’

De communicatie heeft langer geduurd dan wij hadden gewild Ismay Kremers - Voorzitter Raad van Bestuur van Oosterlengte

Ismay Kremers, bestuurder van Oosterlengte: ‘Wij hebben de bewoners in oktober persoonlijk op de hoogte gebracht van de details van de verhuizing. Dat neemt niet weg dat het heel vervelend is dat mensen onduidelijkheid hebben ervaren. De communicatie heeft zeker langer geduurd dan wij hadden gewild. Dat komt omdat er nog gesprekken liepen over de toekomst van de Renselheerdt.’

Toekomst Renselheerdt

De zusjes balen van de situatie, maar begrijpen dat er gerenoveerd moet worden. Janneke: ‘Het zijn hele kleine badkamertjes en het is allemaal gedateerd. Dat mensen daar niet langer kunnen wonen, dat snappen wij wel.’

Het is de bedoeling dat de ouderen in december vertrekken naar hun nieuwe bestemming in Scheemda. Ondertussen wordt nog nagedacht over de toekomst van De Renselheerdt. Bestuurder Kremers vertelt dat er wordt gesproken over het realiseren van 25 zorgplaatsen op de huidige locatie. Die overeenstemming is alleen nog niet bereikt.

De planning is wel dat de renovatie eind 2022 achter de rug is. Of huidige bewoners dan kunnen terugkeren is de vraag, omdat nog niet bekend is wat voor soort woningen in het gebouw gerealiseerd worden. Greetje: ‘Stiekem hopen wij dat onze vader na twee jaar weer terug kan keren in De Renselheerdt. Dat is een grote wens.’



