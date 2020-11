Henk Kuipers in hoger beroep tegen veroordeling van tien jaar cel

De oud-captain van voormalig motorclub No Surrender zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaat Roy van der Wal heeft namens hem het hoger beroep ingesteld. RTV Drenthe schrijft erover.

Henk Kuipers laat via zijn advocaat weten dat hij het vonnis teleurstellend vindt. 'Het vonnis lag al drie jaar op de plank, maar ik ben wel verbaasd dat er daadwerkelijk tien jaar celstraf is opgelegd', aldus Kuipers via Van der Wal.

'Echt teleurstellend'

Van der Wal zegt ook dat het goed gaat met Kuipers in de gevangenis. 'Ik ga met volle energie het hoger beroep in, daar richten we onze pijlen op. Ik heb er samen met mijn advocaat vertrouwen in dat er dan recht wordt gesproken.' Verder wil Kuipers niets kwijt over de zaak en laat hij het aan zijn advocaat over.

Roy van der Wal zei direct na de uitspraak in een korte reactie met stomheid te zijn geslagen. 'Ik heb er geen woorden voor', zei hij twee weken geleden.

Inmiddels heeft hij die wel. 'Het was echt teleurstellend. We zijn het niet eens met het vonnis en de bewezenverklaring. Het komt er op neer dat ik een uitgebreid verweer heb gevoerd op alle onderdelen. En daar zien we niets van terug. De rechter heeft alle verweren zonder noemenswaardige argumentatie gepasseerd.'

'Ik had bij de rechtbank de illusie dat hier naar gekeken zou worden, maar dat lijkt niet te zijn gebeurd. Ik denk dat het in hoger beroep anders zal zijn en dat er wel serieus naar wordt gekeken.'

'Hoger beroep in vrijheid afwachten'

Twee weken geleden besliste de rechterbank dat Kuipers een hoger beroep niet in vrijheid mocht afwachten. Zijn voorarrest was op voorwaarden geschorst, maar dat is per direct opgeheven. Kuipers heeft zich nog dezelfde avond bij de gevangenis gemeld.

Van der Wal wil dat zijn cliënt het hoger beroep in vrijheid kan afwachten. Hij gaat daar dan ook en verzoek toe indienen. 'Dat wordt waarschijnlijk tijdens de eerste pro forma zitting bij het hof. Dat is niet eerder dan begin volgend jaar.'

'Ruim een jaar tot behandeling hoger beroep'

Het strafproces tegen Kuipers en drie andere oud-leiders van No Surrender begon in maart 2018. Door onder andere gezondheidsklachten van Kuipers en een tweevoudige wraking, duurde het 2,5 jaar voor er een uitspraak van de rechter lag.

Advocaat Van der Wal verwacht dat het wel even gaat duren voor het hoger beroep behandeld wordt. 'Ik reken wel op een jaar tot anderhalf jaar.'

Lees ook:

- Voormalig No Surrender-leider Henk Kuipers moet 10 jaar de cel in