Voor 500 euro het schip in bij een online aankoop: 'Normaal gesproken let ik goed op'

Dat advies komt te laat voor Quinten Knapper (18) en zijn moeder Conny uit Sappemeer. Zij gingen onlangs voor bijna 500 euro het schip in omdat ze dachten een PlayStation 5 spelcomputer te hebben gekocht. Niets bleek minder waar. De website waarop ze de computer kochten, bestond na een paar dagen opeens niet meer. Hun geld was weg en er van een nieuwe spelcomputer was al helemaal geen sprake.

Vakkenvuller

'Quinten heeft het afgelopen jaar gewerkt als vakkenvuller bij een drogisterij in Hoogezand', vertelt moeder Conny Knapper. 'Hij legde het geld consequent opzij omdat het wilde sparen voor de nieuwste spelcomputer, de PlayStation 5.'

Die nieuwe spelcomputer kwam vorige week in de verkoop. Probleem is alleen dat er maar een klein aantal beschikbaar is, terwijl er heel veel vraag naar is.

'Beetje dom'

'Vrienden van Quinten was het al gelukt er één te bestellen, maar wij konden er geen meer vinden. Tot we de site PS5online.nl vonden, waarop er nog twee werden aangeboden. We moesten er snel bij zijn', blik Conny Knapper terug. 'En dus hebben we gezegd: bestel er maar één.'

'Normaal gesproken zijn we heel alert' vervolgt ze. 'We letten op inschrijving bij de Kamer van Koophandel, reviews en dergelijke, maar dat hebben we nu niet gedaan. Dat is een beetje dom, ook omdat ik bijvoorbeeld tegen mijn 81-jarige vader zeg dat hij moet opletten met het aanschaffen van spullen op internet.'

'Goed ziek van'

Nadat Quinten de 500 euro heeft overgemaakt hoort hij niets meer van PS5online.nl. 'We kregen ook geen track and trace-code', zegt moeder Conny. De familie voelt nattigheid. Er wordt een mailtje naar PS5online.nl gestuurd, maar die kan niet worden afgeleverd. Als blijkt dat de site ook niet meer bestaat weten Quinten en zijn moeder genoeg: ze zijn opgelicht.

Dit bankafschrift is alles wat Quinten Knapper overhield aan de 'aankoop' van een PlayStation 5 (Foto: RTV Noord)

En dus is het zuurverdiende vakkenvullersloon van Quinten in de handen gevallen van criminelen. 'Hij lag op de bank er was er goed ziek van', zegt Conny. 'En ik kon me wel voor mijn hoofd slaan.'



