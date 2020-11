Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor glasincident in café in Stad

De rechtbank vindt bewezen dat de vrouw een café aan de Peperstraat een cafébezoekster met een glas in het gezicht heeft gestoken.

Lager dan de eis

Het Openbaar Ministerie had 240 uur taakstraf en een half jaar voorwaardelijk cel voor de vrouw geëist, maar de rechtbank besloot lager te vonnissen. Dit, omdat de verdachte vrouw, met verder een blanco strafblad, naast haar baan en studie in haar eentje vier kinderen opvoedt.

Wat gebeurde er?

In de voege ochtend van 2 november vorig jaar kreeg de verachte een woordenwisseling met een bezoekster, over het morsen van drank over kleding. De verdachte heeft - zo oordeelt de rechtbank - de bezoekster met een glas in haar gezicht gestoken.

Vonnis uitgesteld

Op 22 september werd de zaak al inhoudelijk behandeld. Toen werd het vonnis uitgesteld, omdat de rechtbank zich eerst nog wilde buigen over andere camerabeelden dan eerder op zitting werden getoond. De verdachte jonge vrouw heeft van meet af aan stellig ontkent dat ze de bezoekster met een glas in haar gezicht heeft geslagen.

Zij stelde, ook in de vorige zittingen, dat ze uit een reflex met haar hand uithaalde. En in haar hand bevond zich toevallig het glas.

Rechtbank: geen sprake van reflex

Volgens de rechtbank is er geen sprake van een 'reflex', maar zou de vrouw 'met opzet' met het glas in haar hand de bezoekster in het gezicht hebben geslagen. De verdachte verklaarde eerder dat ze zich aangevallen voelde, dat ze aan haar haren werd getrokken en bij haar pols werd gegrepen. Door een mogelijke duw van achteren, zou ze een slaande beweging hebben gemaakt richting het slachtoffer.

Haar raadsman opperde dat zijn cliënt uit noodweer had gehandeld. Maar ook dat veegde de rechtbank van tafel. Het slachtoffer hield aan het incident een litteken in haar gezicht over. De 33-jarige verdachte moet aan het slachtoffer 4700 euro schadevergoeding betalen.

Lees ook:

- OM wil taakstraf en voorwaardelijke cel voor glas in gezicht