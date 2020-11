Na twee jaar duidelijkheid: Paddepoelsterbrug keert terug als vaste brug (update)

De brug over het Van Starkenborgkanaal werd in september 2018 aangevaren. Sindsdien bestond er onduidelijkheid over de plannen van het Rijk met de brug.

Volgens het ministerie is nu afgesproken dat de gemeente Groningen de brug herstelt. Dat gebeurt in de vorm van een negen meter hoge brug. Het Rijk draagt 8,6 miljoen euro bij aan de bouw ervan.

'Blijven strijden voor een beweegbare brug'

Omwonende Stephan Bauman van de actiegroep Brug T'rug hinkt op twee gedachten. 'Ik ben harstikke blij dát er weer een brug komt, maar de brug waarvoor is gekozen, is pijnlijk. Er zijn mensen die minder goed over een hoge brug heen kunnen. Dat was juist het mooie van de brug die er lag, die was laagdrempelig. We blijven doorstrijden voor een beweegbare brug.'

Burgemeester Schuiling uitte irritaties

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen richtte zich eerder deze maand nog per brief tot het ministerie. Hij sprak daarin zijn irritatie uit over het langdurige proces. 'Wij willen benadrukken dat wij zeer ongelukkig zijn met de wijze waarop het Rijk opereert in de vraag om deze brug te herstellen', schreef Schuiling.

Schuiling schreef de brief aan partijgenoot Van Nieuwenhuizen (VVD) om te beargumenteren waarom de brug belangrijk is. Dat hij dat moest doen schoot hem eigenlijk in het verkeerde keelgat.

'Dat wij nu als lagere overheden gevraagd worden om de aanleg van een brug te beargumenteren, die er nota bene lag en dankzij een aanvaring is verdwenen, is voor ons de wereld op zijn kop.'

Roep om vervanging

Zowel de gemeente Groningen als omwonenden drongen al langer aan op vervangen van de inmiddels verwijderde brug.

