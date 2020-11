Politie beëindigt feest met zo'n honderd studenten in binnenstad: 'Knap dom en onverantwoord'

'Agenten hoorden tijdens een surveillance harde muziek uit een woning komen', zegt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. 'Dat gebeurde rond 23.15 uur.'

Feest beëindigd

Toen de agenten toestemming hadden om de woning in te gaan hebben ze het feest beëindigd, om de situatie weer te laten voldoen aan de geldende coronamaatregelen.

Studenten gevlucht via tuin

In de woning zaten enkele tientallen studenten, anderen vluchtten via de tuin en brandgang naar buiten. Tijdens een latere rondgang bleek er ook een aantal studenten op het dakterras te zitten.

'In totaal waren er naar schatting ongeveer honderd mensen aanwezig die niet op het betreffende adres woonden', zegt Valkema. De nog aanwezige mensen hebben aan de beëindiging van het feest meegewerkt, stelt hij verder.

Drie boetes

De agenten hebben drie boetes uitgeschreven bij het feest. Twee mensen kregen een boete voor geluidsoverlast, een derde kreeg een boete omdat die met een fles drank op straat stond. Er is geen geluidsapparatuur in beslag genomen.

'Binnenshuis of op iemands erf kan je geen boete geven als mensen de coronamaatregelen niet naleven', legt Valkema uit. 'Voor groepsvorming en de anderhalve meter afstand kan je mensen daar niet bekeuren.'

'Knap dom en onverantwoord'

'Het is knap dom en onverantwoord om een feest te houden in welk huis dan ook', laat burgemeester Schuiling van Groningen in een reactie weten. 'Of je nou student bent of niet.'

Schuiling maakte afgelopen week nog een compliment aan inwoners van onze provincie, aangezien de maatregelen goed zouden worden nageleefd. 'Er zijn geen heel grote excessen zoals in andere delen van het land', zei hij toen.

Foto verwijderd

Het politiebureau van de agenten heeft vrijdagochtend een foto van het feest op Instagram gezet. 'Vannacht was er een feest van meer dan 100 personen in een studentenhuis. Ivm COVID-19 is dit nog steeds niet toegestaan', stond erbij. Feest beëindigd. PV (Proces Verbaal, red.) aangezegd.'

De foto en tekst zijn op verzoek van de politie later op de ochtend verwijderd. 'Het bureau heeft zijn best gedaan mensen onherkenbaar in beeld te brengen. Toch waren de afgebeelde mensen nog herleidbaar, als het jou of bekenden betreft weet je meteen om wie het gaat', verklaart Valkema die keuze.

