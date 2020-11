'We sluiten het jaar zo af met iets wat wel mag'

'Het is mooi dat we mogen, maar teleurstellend dat we het in een klein groepje en zonder publiek moeten organiseren', verwoordde Vincent Schenkel van de Carbid Team in Ten Post het donderdagavond al.

Aanvullende regels

Veiligheidsregio Groningen besloot donderdagmiddag dat het carbidschieten mag plaatsvinden, maar zonder toeschouwers en met maximaal vier mensen die onderling 1,5 meter afstand houden.

Om te voorkomen dat er publiek op af komt, mogen er geen muziek- of tapinstallaties gebruikt worden. Daarnaast kunnen gemeenten zelf nog aanvullende regels opstellen.

Domper

'Ik ben heel erg blij dat het door mag gaan. Een goed en plezierig bericht', meent Jaap Kuin, burgemeester van dé carbidgemeente Pekela. 'Het is een hele mooie traditie en het was een domper geweest als het niet was doorgegaan.'

Daar is Schenkel het mee eens. 'Het is inderdaad een mooie traditie. Maar het mooiste is als het hele dorp erbij kan zijn.' In Ten Post komen er doorgaans 300 tot 400 mensen op het evenement af.

Livestream?

'Het is niet alleen het schieten zelf. Ook de voorbereiding, de entourage en het publiek maken het zo mooi.' Schenkel moet nog kijken of ze dit jaar via bijvoorbeeld hun facebookpagina een livestream gaan opzetten, zodat de rest van het dorp er toch nog een beetje bij kan zijn.

Kuin weet nog niet of hij als burgemeester zelf ook bij het carbidschieten is dit jaar. 'Als er al vier mensen rondlopen, dan mag ik daar als burgemeester ook niet als vijfde bij. Dus ik stel me bescheiden op.'

De burgemeester is vooral blij dat het jaar op deze manier toch nog positief wordt beëindigd. 'We sluiten het jaar nu in ieder geval af met iets wat wel mag.'

