Gemengde gevoelens bij wethouder: 'Een lage Paddepoelsterbrug bleek een no go'

Wethouder Philip Broeksma van Groningen houdt gemengde gevoelens over aan de bouw van een hoge Paddepoelsterbrug, zoals afgesproken met het Rijk. 'We krijgen de brug terug, maar niet zoals wij of de omwonenden willen.'

De Paddepoelsterbrug raakte twee jaar geleden beschadigd bij een aanvaring. Na lang onderhandelen en druk vanuit de regio werd vrijdag bekend dat de brug vervangen wordt met een hoog exemplaar. Zes vragen aan de wethouder.

Omwonenden wilden graag een lage brug, maar het wordt een exemplaar van tien meter hoog. Waar heeft dat mee te maken?

'Die hoogte is een eis van het Rijk en heeft te maken met de vaarveiligheid. Een brug van tien meter hoog hoeft niet open en dicht, en boten kunnen er in beide richtingen tegelijk onderdoor varen. Ik begrijp die wens, want veiligheid voor de scheepvaart wil natuurlijk iedereen. Maar wij hadden liever een lage, beweegbare brug gehad. Eentje van vier á vijf meter hoog, zoals de Dorkwerderbrug. Dat had de omgeving ook goed gepast. Dat bleek een no go.'

Uit uw reactie proef ik blijdschap, maar ook teleurstelling.

'Dat klopt. Ik ben blij dat er duidelijkheid is dat de brug terugkomt. Dat de kogel door de kerk is. Daar heb ik vanaf het begin van mijn wethouderschap voor gestreden. Dat het niet de brug is die we willen, is teleurstellend.'

Het zal nog wel een paar jaar duren voordat de brug er ligt Philip Broeksma - Wethouder gemeente Groningen

Het Rijk draagt het project nu over aan de gemeente Groningen. Waarom is dat?

'Dat wilden we graag. Op die manier zijn we zelf aan zet en zouden bepaalde procedures net wat sneller kunnen verlopen. We kunnen de brug nu aanleggen binnen de voorwaarden die het Rijk stelt, maar wel met een ontwerp dat we zelf graag willen.'

Hoeveel bedragen de totale kosten van het project?

'De middelen die bij het Rijk voor een tijdelijke brug beschikbaar waren, hebben we nu binnengesleept en aan het project toegevoegd. Daarmee is er 8,6 miljoen beschikbaar. Voor dat geld denken we de brug te kunnen bouwen. Hij moet nog ontworpen worden en alles, maar we denken dat het daarmee kan.'

Wanneer kan de nieuwe brug op zijn plek liggen?

'Dat is een moeilijke vraag. Het zal nog wel een paar jaar duren voordat hij er ligt. De eerste stap is de brug ontwerpen. En dan is er op de huidige plek nog een inpassingsprobleem. Uit eerdere rapporten bleek dat er iets meer richting Dorkwerd meer ruimte is om hem goed in te passen. Ik durf dus geen einddatum te noemen. Het hangt er ook vanaf hoe snel de procedures gaan.'

De brug werd in september 2018 aangevaren. Waarom heeft dit besluit twee jaar op zich laten wachten?

'De gang van zaken is bekend. Het begon met een tijdelijke brug en er werd zelfs over een veerpontje gesproken. Dat is allemaal niet doorgegaan. Al met al verdient het hele dossier wat mij betreft niet de schoonheidsprijs. Het heeft onnodig lang geduurd. Deze keus had uiteindelijk ook eerder gemaakt kunnen worden, maar dat is niet gebeurd. We hebben er als gemeente echt alles aan gedaan om de gewenste brug terug te krijgen. Maar dit is de uitkomst en hier moeten we mee verder.'

