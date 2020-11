Stem voor de Grunneger 1000: wat zijn jouw favoriete nummers?

Stem via deze LINK op de Grunneger 1000.

Inderdaad, we gaan samen met jullie op zoek naar de duizend beste nummers aller tijden. Een lijst met meer variatie dan je van Alle 50 Goud gewend was. De kans zit er dik in dat Groningse artiesten als Ede Staal, Wia Buze of Rooie Rinus en Pé Daalemmer ook in de Grunneger 1000 met regelmaat voorbij komen. Maar hoe verhouden zij zich in de lijst tussen wereldberoemde artiesten zoals bijvoorbeeld The Rolling Stones, Queen of Elvis Presley? Dat willen we graag van jullie weten.

Met hét geluid van Groningen proberen we de juiste sfeer te creëren in de laatste week van het jaar Eric Bats - Radiopresentator RTV Noord

Het lukt onmogelijk om duizend nummers op één dag te draaien en dat betekent dat de ‘Grunneger doezend’ op meerdere dagen te beluisteren is. Op eerste kerstdag (vrijdag 25 december) beginnen we ’s ochtends om 06.00 uur met de hekkensluiter van de lijst en gaan we door tot 18.00 uur. Dat herhalen we elke dag, totdat de nummer één van de Grunneger 1000 op oudejaarsdag rond 18.00 uur bekend wordt.

Wanneer kun je naar de Grunneger 1000 luisteren?

Vrijdag 25 december: 06:00 - 18:00 uur (eerste kerstdag)

Zaterdag 26 december: 06:00 - 18:00 uur (tweede kerstdag)

Zondag 27 december: 06:00 - 18:00 uur

Maandag 28 december: 06:00 - 18:00 uur

Dinsdag 29 december: 06:00 - 18:00 uur

Woensdag 30 december: 06:00 - 18:00 uur

Donderdag 31 december: 06:00 - 18:00 uur (oudejaarsdag)

'Bizar jaar mooi afsluiten'

Eric Bats en Rolf Schreuder, kartrekkers van de Grunneger 1000, kunnen niet wachten tot de lijst wordt afgespeeld. ‘We luisteren tijdens de feestdagen en de dagen ertussen naar de muzieksmaak van Groningen. We pakken het dit jaar uitgebreider aan en dat kan op deze dagen niet genoeg’, vindt Schreuder. Bats is het volledig met hem eens: ‘Met de Grunneger 1000 sluiten we samen dit bizarre jaar op een mooie manier af. Met hét geluid van Groningen proberen we de juiste sfeer te creëren in de laatste week van het jaar.’

Geef je favoriete nummers aan ons door

Om de duizend beste platen volgens inwoners van Stad en Ommeland te kunnen bepalen, hebben we ook jouw hulp nodig door te stemmen via de speciale pagina van ons eindejaarslijstje. Daar vind je ook alle informatie over de Grunneger 1000. En heb jij een persoonlijk verhaal bij een bepaald nummer? Maak ons er deelgenoot van en wie weet nemen we contact met je op.

Je kunt stemmen op jouw favoriete nummers tot en met 5 december.

