Zestien kaartjes voor bijna jarige Tilly

Liselotte was een van de mensen die Tilly opgaf voor een kaartje. De twee zijn buren, maar hebben een band die veel verder gaat.

Moeder en oma

'In het begin waren we onbekenden, maar we zijn steeds dichterbij elkaar komen te staan. Ze is nu echt als een moeder voor mij en een oma voor mijn vier kinderen', vertelt Liselotte.

Dagelijks hebben ze contact met elkaar. 'Als we niet langs kunnen komen, dan bellen we wel even.' Volgens Liselotte verdient Tilly het kaartje niet alleen omdat ze maandag jarig is, maar ook als steuntje in de rug. 'Want ondanks tegenslagen gaat ze altijd door.'

Verrijking

Andersom vindt Tilly, die een beetje overvallen is door de felicitatiedienst van RTV Noord, dat Liselotte ook een steun voor haar is. 'Zij en de kinderen verrijken mijn leven ook echt.'

Ze is een beetje verbouwereerd als ze hoort dat in totaal zestien mensen een kaartje voor haar aanvroegen. 'Echt hartstikke lief.'