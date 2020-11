Gerard 'Foto' Kral presenteert boek: 'De geschiedenis is vluchtig'

Hoewel de winkels al in 2005 de deuren sloten, kwam er pas deze zomer een definitief einde aan Foto Kral. Langslepende zaken tussen de curator en schuldeisers zorgden voor lange onzekerheid.

160 zaken

Die is nu ten einde. En de laatste eigenaar, Gerard Kral, sluit die periode nu af met een boek over het voormalig familiebedrijf.

Zijn vader begon de eerste fotozaak, zoon Gerard nam het stokje later over. Op het hoogtepunt kende Nederland 160 fotozaken onder de vlag van Foto Kral.

Vluchtig

'De geschiedenis is vluchtig en als ik dit boek niet had geschreven, dan was een volgende generatie ons al vergeten', legt Kral zijn motivatie voor het boek uit.

Het boek over Foto Kral (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Hij werkte er ruim een jaar naartoe. Het moment dat hij het eerste exemplaar daadwerkelijk in zijn handen had was bijzonder. 'Dan wordt het echt. De cover, het gewicht, hoe het voelt en hoe het ruikt.'

Ondernemers

Kral overhandigde de eerste vijf exemplaren aan vijf Groningse ondernemers. 'Het boek heet 'Kop d'r Veur' en ik wilde ondernemers in deze tijd een hart onder de riem steken', verklaart Kral.

Een van hen is Arend-Jan Rozema, werkzaam in de maritieme sector in Delfzijl. 'Erg mooi dit. Gerard Kral had in zijn werk ook echt de menselijke maat voorop staan. Dat blijkt nu ook weer.'

Komende zondag zijn de Noordmannen op bezoek bij de familie Kral. Het programma is van 8 tot 10 uur te horen op radio Noord.

