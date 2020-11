Hogelandster ondernemers slaan handen ineen voor nieuwe maaltijdservice

Vanwege de coronacrisis zijn restaurants gesloten. Maar door het opzettend van een nieuwe bestel- en bezorgservice hopen de restauranteigenaren toch eten bij de mensen te kunnen brengen. Vandaag zijn de ondernemers met 'Lekker op afstand' begonnen.

Eén van de initiatiefneemsters is Wendy Boonstra van Abrahams Mosterdmakerij en Restaurant. 'Afgelopen zomer is het idee al ontstaan om een soort back-up plan te maken. Want we zagen allemaal al aankomen dat de restaurants weer dicht moesten. Op deze manier kunnen we toch kant-en-klare gerechten uitserveren'

Eén van de initiatiefneemsters Wendy Boonstra (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Zelfstandig bezorgen is volgens de Eenrumer een behoorlijke klus. Daarom hebben de ondernemers besloten samen te werken. 'Hier is geen grote bezorgdienst actief. Bezorgen is wel een ding. We maken behoorlijk wat kilometers. Daarom leek het ons verstandig om de krachten te bundelen', zegt Boonstra.

Via een website kan in de hele provincie een maaltijd besteld worden. 'Het leuke is dat de menukaart bestaat uit gerechten van verschillende restaurants uit Het Hogeland. We hopen dat iedereen zo in deze lastige tijd toch wat kan verdienen.'

Regelgeving

Het opzetten van de nieuwe dienst ging niet zonder slag of stoot. Zo was onduidelijk of de restaurants deze dienst konden opzetten. 'We begonnen heel enthousiast maar er hangt ook een stukje regelgeving aan vast. Toen raakte we verzeild in de bureaucratisch molen. Maar uiteindelijk hebben we zowel de Veiligheidsregio als de gemeente ervan kunnen overtuigen dat het eigenlijk niets dan goeds brengt', zegt Boonstra.

Autopuzzelritten

Als extra dienst bieden de ondernemers ook autopuzzelritten aan. 'Mensen gaan dan met de auto langs verschillende adresjes en kunnen daar hun boodschappentas met eten vullen. Ook zijn er leuke puzzels te maken. Allemaal coronaproof natuurlijk voor gezinnen die er even op uit willen trekken.'

'Er doen nu vijf restaurants mee. Maar andere restaurants kunnen ook meedoen als ze dit leuk vinden', vertelt Boonstra. Ze heeft goede hoop dat veel Hogelandsters de lokale ondernemers willen steunen en een bestelling doen.

