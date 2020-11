Oldambt wil gemeentelijk wagenpark vergroenen

De gemeente zette eerder al de stap om haar gebouwen aardgasvrij te maken. 'Ook op het gebied van ons vervoer kunnen we stappen zetten. Daarom zijn we op zoek naar een partij die ons kan helpen aan voertuigen die rijden op groene energiebronnen, zoals elektriciteit of groen gas', stelt wethouder Bard Boon.

Kwart miljoen beschikbaar

Voor het vergroenen van het wagenpark trekt de gemeente 250.000 euro per jaar uit, ongeveer hetzelfde bedrag als wat de gemeente nu kwijt is aan personenwagens en busjes. Omdat het budget hoger is dan 214.000 euro, is de gemeente verplicht om een Europese aanbesteding te houden. Die start waarschijnlijk in het voorjaar van 2021.

De gemeentelijke vrachtwagens, trekkers, graafmachines, heftrucks en maaimachines worden in eerste instantie niet vergroend.

Elektrische deelauto

Binnen de aanbesteding is ook ruimte voor een proef met een elektrische deelauto voor ambtenaren van de gemeente. Die kunnen zij dan gebruiken voor zakelijke afspraken, waarvoor ze nu nog eigen vervoer gebruiken. 'Met een deelauto kunnen we die reizen verduurzamen én het scheelt in de kosten. We zitten er ook aan te denken om deze deelauto buiten werktijden tegen een aantrekkelijk tarief beschikbaar te stellen aan inwoners en ondernemers', aldus Boon.