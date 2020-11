Kilometerslange damwand versterkt kade Hoendiep

Vanaf een ponton is een grote kraan bezig om meterslange damwandprofielen de grond in te trillen. De dijk, met daarop een weg, is verzakt en voldoet daarom niet meer aan de veiligheidseisen.

Twee kilometer

De werkzaamheden worden over een lengte van twee kilometer uitgevoerd tussen het Lettelberterdiep bij Enumatil en de brug aan de Kerkeweg bij Oostwold.

Over dit traject is de kade in de loop van de jaren verzakt en daarom is ingrijpen nodig, zegt projectleider Ernstjan Cornelius. 'We willen voorkomen dat het Hoendiep overstroomt en woningen en boerderijen schade oplopen en de polders onder water komen te staan.'

De profielen worden metersdiep in de grond getrild (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Niet stabiel

Cornelius: 'De kade is nog in redelijke staat, maar uit onderzoek blijkt dat ie niet stabiel is. Dat kan je zien je aan de scheuren in het asfalt. De kade moet op nul NAP zijn, maar aan de kant van Enumatil is ie tien centimeter onder NAP en daar zakt ie nog verder weg. Om de veiligheid van de omgeving en de stabiliteit van de dijk te waarborgen voor de komende vijftig jaar doen we deze ingreep.'

Op één plek langs het tracé worden geen damwandprofielen gebruikt voor de versterking van de kade. Daar wordt een dijkje aangelegd.

Noodbruggen

Het slaan van de damwanden is geen goedkope oplossing zegt Cornelius, maar in samenspraak met de aanwonenden van de Hoendiep Zuidzijde hebben ze toch hiervoor gekozen.

'Het alternatief was dat we de kade zouden ophogen. Om dat goed te doen moet dat laag voor laag gebeuren. Het gevolg zou zijn dat de weg driekwart jaar dicht moest. Om de woningen en de boerderijen dan toch bereikbaar te houden moesten we noodbruggen over het Hoendiep aanleggen. Dat is geen aantrekkelijke optie.'

De werkzaamheden worden vanaf een ponton uitgevoerd (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Volgens Cornelius ligt het aanbrengen van de damwandprofielen op schema. Hij verwacht dat de klus half december klaar is. Daarna moeten er nog aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. In mei volgend jaar moet alles klaar zijn.