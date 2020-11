Bijlessen om corona-achterstand weg te werken in trek op Winkler Prins

Daarvoor kreeg de school subsidie uit Den Haag. Tot aan de kerstvakantie zijn er zes vrijdagmiddagen voor de bijlessen. Vanaf januari volgen nog eens acht sessies.

Voor deze maand meldden zich 160 leerlingen aan. De grote animo verbaasde ook coördinator Pieterdien Schilthuis. 'We voldoen blijkbaar echt aan een behoefte.'

De bijlessen worden niet alleen gegeven door de eigen docenten van het Winkler Prins. Schilthuis: 'We hebben ook oud-leerlingen, die nu studeren, gevraagd om bij te springen. Dat vonden ze erg leuk om te doen.'

Een van de scholieren die deze vrijdag extra les krijgt is Sofie. Zij verdiept zich in natuurkunde, scheikunde en wiskunde. 'Op mijn laatste toets had ik een 5 en ik wil wel een voldoende.'

Volgens haar is het een groot voordeel dat er ook studenten lesgeven. 'Dan krijg je een keer andere uitleg, dat helpt wel. Toen we in de lockdown thuis les kregen, moesten we bovendien heel veel zelf doen. Dat was wel lastig.'

Een ander voordeel vindt Sofie de groepsgrootte. 'Je zit nu met kleine groepjes bij elkaar, waardoor je meer vragen kunt stellen.'

