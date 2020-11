‘Nieuwe Paddepoelsterbrug moet een echt landmark worden’

Als het aan directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap ligt, wordt de nieuwe Paddepoelsterbrug op een stijlvolle manier ingepast in het landschap. ‘Het liefst zien we een transparante brug die geen obstakel vormt.’

Het Groninger Landschap was betrokken bij de gesprekken over de terugkeer van de brug. Vrijdag werd bekend dat er een vaste, hoge brug terugkeert op de plek waar de oude werd aangevaren.

'Geen log ding'

Hoe die brug eruit moet zien, is de eerste stap die nu volgt. Glastra heeft daar wel een idee bij.

‘De Paddepoelsterbrug is al jarenlang de entree tot het Reitdiepgebied. Dat begint voorbij het kanaal. Je wilt daar dan geen log ding met heel veel grond eromheen. Je moet er dan ook een architect op zetten die er iets moois van maakt. De brug moet bovendien heel functioneel zijn voor wandelaars en fietsers. Daarom is het fijn dat de gemeente er nu over gaat. Daar hebben we alle vertrouwen in.’

Van dergelijke bruggen ziet hij elders in het land wel voorbeelden. Zo kan de in 2018 opgeleverde fiets- en voetgangersbrug 'Nigtevecht' over het Amsterdam-Rijnkanaal hem wel bekoren. ‘Dat is een mooie, transparante brug met de juiste hoogte. Het is heel belangrijk om elders te kijken naar plekken waar ze voor dezelfde opgave stonden.’

'Transparant, sterk en eenvoudig'

Verantwoordelijk ontwerpbureau ipv Delft beschrijft de brug als volgt: 'Het brugontwerp is optimaal afgestemd op de omgeving. Het is transparant, slank en eenvoudig.' De kosten van de fietsbrug bedroegen 8,2 miljoen euro. Dat is een halve ton minder dan het budget waar de gemeente Groningen over beschikt, alleen moet de Paddepoelsterbrug ook toegankelijk zijn voor auto's.

Bekijk hier een video van de 'voorbeeldbrug'

Verplichte hoogte

Over de verplichte hoogte van de brug, tien meter, is Glastra naar eigen zeggen net zo teleurgesteld als wethouder Philip Broeksma.

‘Het is heel jammer dat dergelijke normen boven het gezond verstand gaan. Het kan dan letterlijk een hobbel voor wandelaars en fietsers worden. Terwijl je het die juist zo comfortabel mogelijk moet maken.’

Locatie

Over de exacte locatie van de nieuwe brug, moet de gemeente nog een knoop doorhakken. Als het aan Glastra ligt, gebeurt de herbouw echter op dezelfde plek als de oude brug.

‘Wat verder naar het oosten kom je in onze gebieden en moet je rekening houden met weidevogels. Naar het westen heb je juist meer woningen. Daar moet de gemeente goed naar kijken, maar ik denk dat we er wel uitkomen.’

