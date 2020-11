FC Groningen met vrijwel fitte selectie richting Willem II

Wanneer de aanvaller uit Bedum fit genoeg is om weer wedstrijden te spelen is nog niet duidelijk. Positief is in ieder geval dat Robben weer op het veld te bewonderen is en zelfs delen van de training met de groep meedoet.

Instromen

‘Hij is inderdaad weer aan het instromen’, zegt Buijs over zijn eerste aanvoerder. ‘Het gaat volgens mij goed met hem. Ik ben zelf ook een tijdje niet op de club geweest (vanwege privéomstandigheden red.), maar deze week ben ik er weer. Hij heeft deze week een aantal delen van trainingen meegedaan en daarnaast werkt hij ook nog zijn individuele programma af. Ik ga er niet vanuit dat hij op korte termijn instroomt, maar hoe snel dat gaat en in welke stappen is op dit moment moeilijk te zeggen. Het zou zomaar kunnen dat het nog in december gaat gebeuren.’

Kritiek op Dammers

Tegen Willem II is de wereldster in ieder geval nog niet van de partij en datzelfde geldt voor Wessel Dammers. De verdediger liep vorige week tegen Vitesse tegen zijn vijfde gele kaart aan en is dus geschorst. De afgelopen weken kreeg de centrale verdediger veel kritiek.

De manier waarop is iets waar Buijs zich aan heeft gestoord. ‘Hij zit er zelf het meeste mee dat hij die fouten maakt. Wij proberen juist de last van hem af te halen. Van vriend, accepteer dat je soms een fout maakt, ga gewoon lekker voetballen en geef jezelf de tijd om beter te worden. Zie wat het met Jørgenson heeft gedaan dat er honderd mensen voor hem op die brug stonden. Het makkelijkst is om als iemand aan het ravijn hangt hem dat trapje te geven in plaats van een hand uitsteken om hem te helpen. Zo gaat dat tegenwoordig bij een groot gedeelte van de mensen. Deze jongen doet er alles aan om deze fouten niet te maken en om zich te verbeteren, dan vind ik dat je iemand niet direct moet neersabelen. Als hij er volgende week in moet en hij weet dat tachtig procent van de mensen hem afbrandt - ik weet niet of dat zo is hè - maar dat gaat hem niet helpen’, volgens Buijs.

Achterin

In ieder geval is Dammers tegen Willem II geschorst en moet Buijs het achterin anders gaan neerzetten. Hoe hij dat precies gaat doen wil de trainer nog niet prijsgeven. ‘Er zijn behoorlijk wat opties en ik heb uiteraard wat in mijn hoofd, maar dat kan morgen zomaar weer anders zijn. Dat komt vaker bij me voor’, zegt de trainer met een knipoog.

Het ligt het meest voor de hand dat Damil Dankerlui terugkeert als rechtsback na zijn schorsing van vorige week. In het centrum hebben Ko Itakura en Bart van Hintum de beste papieren, zodat Gabriel Gudmundsson als rechtsback kan beginnen. Huurling Miguel Leal start sowieso niet.

Alessio da Cruz is weer bij de groep aangesloten en is komende zondag wel inzetbaar. Een basisplaats komt nog te vroeg voor de aanvaller, maar hij is zeker in staat om minuten te maken als FC Groningen het zondagmiddag opneemt tegen de Tilburgers.

Vermoedelijk opstelling FC Groningen tegen Willem II: Padt, Dankerlui, Itakura, van Hintum, Gudmundsson; Matusiwa, D. van Kaam, J. van Kaam, El Messaoudi, Joosten en Strand Larsen.