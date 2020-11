PvdA gepasseerd in Eemsdelta: Schollema is 'verrast en teleurgesteld'

PvdA-lijsttrekker Bé Schollema is 'verrast en teleurgesteld' dat informateur Anno Wietze Hiemstra (CDA) heeft geadviseerd de sociaal-democraten niet uit te nodigen voor de formatiebesprekingen in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Vrijdagmiddag werd Schollema, kort voor het nieuws naar buiten kwam, door Hiemstra geïnformeerd dat de PvdA buiten de boot viel. 'Dat vond ik erg verrassend. Als tweede partij in de gemeente verwacht je niet gepasseerd te worden', zegt Schollema. 'De stem van een kleine drieduizend inwoners van onze gemeente wordt hiermee genegeerd.'

Niet met twee partijen

Volgens Schollema heeft de PvdA zich in de gesprekken met de informateur 'zeer constructief' opgesteld. 'We hebben gezegd dat wat ons betreft alle combinaties met Lokaal Belang Eemsdelta en ons, aangevuld met één of meer partijen, bespreekbaar waren. Want we wilden niet met twee partijen', vertelt Schollema.

Lokaal Belang Eemsdelta (11 zetels) en PvdA (5 zetels) hebben samen al een meerderheid van de 29 raadszetels.

Weinig over de inhoud

Volgens Schollema is er tijdens het informatieproces de afgelopen week nog weinig over de inhoud gesproken. 'Vandaar dat ik ook verbaasd ben dat informateur Hiemstra zegt dat binnen de coalitie die hij voorstelt, programmatische overeenstemming kan worden gevonden. Wat is dan de echte reden?'

Hiemstra verwacht dat een college met Lokaal Belang, ChristenUnie, VVD en CDA ook stabieler is. 'Dat kan ik niet plaatsen', aldus een verbouwereerde Schollema. 'Dat een ervaren partij als de PvdA niet als stabiel gezien wordt.'

De Lopster wethouder zegt het verslag van de informateur, met alle overeenstemmings- en afwijzingsgronden, af te wachten. Schollema hoopt later ook van de andere partijen te horen waarom zij de PvdA er niet bij willen hebben. 'Ik wens ze oprecht veel succes bij de formatie, het wordt vast en zeker geen makkelijke klus.'

'Zelfde college als Delfzijl'

'Maar voor de inwoners van Eemsdelta vind ik dit erg jammer. Ze krijgen in feite straks het huidige college van Delfzijl. Appingedam en Loppersum worden gewoon bij Delfzijl gevoegd. Als straks ook nog burgemeester Beukema van Delfzijl de waarnemer wordt in Eemsdelta, is het plaatje compleet', schampert Schollema.

