Nieuwe brug in Delfzijl is op haar plek gehesen (update)

Werkzaamheden zijn live te volgen

De werkzaamheden zijn zaterdagmorgen om zes uur begonnen en zijn via een livestream te volgen:

Delfzijl krijgt meer dan alleen een nieuwe brug

De brug is het pronkstuk van het Marconi-project in de havenstad. Naast de brug die aansluit op een boulevard zijn er stadskwelders, een nieuw strand, een nieuw museum (Muzeeaquarium) en twintig camperplaatsen gerealiseerd.

De brug lag om tien uur op haar plek

De houten brug is gemaakt in een fabriek in het Zuid-Duitse Schwäbisch Hall.

De brug is in een fabriek in Zuid-Duitsland gebouwd (Foto: Schaffitzel Holzindustrie)

In stukken is het gevaarte op transport naar Delfzijl gegaan. Een vrachtwagen met het brugdeel reed zaterdagochtend om tien voor negen langs de dijk naar de plek van bestemming. Iets na negenen startte Wagenborg Nedlift met het hijsen van het brugdeel en rond tien uur lag het brugdeel nagenoeg klaar op bestemming.

De houten brug wordt op zijn plek gehesen (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Nu is het een kwestie van afmonteren, zegt wethouder Jan Menninga (Fractie 2014) van Delfzijl.

'Ze viel precies in 't gatje'

'Gelukkig is het goed gegaan vanmorgen. Het is altijd even spannend; het mislukt ook wel eens een keer. Het is allemaal centimeter- en millimeterwerk. Maar de kraan van Wagenborg hees de brug op en ze viel precies in 't gatje', zegt Menninga.

De brug ligt op haar plek (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Paar weken nodig voor nawerk

Wanneer het brugdeel op zijn plek hangt, vertrekken de eerste auto’s van Wagenborg alweer. Toch betekent dat niet dat het volledige werk is afgerond. 'Nu komt het nawerk en daar hebben we nog wel een paar weken voor nodig. Dat is namelijk secuur werk.'

Fietsers en wandelaars kunnen vanaf volgend jaar maart gebruikmaken van de brug.

Een impressie van de nieuwe houten brug in Delfzijl (Foto: Gemeente Delfzijl)

Ik merk dat de mensen weer trots zijn op Delfzijl Wethouder Jan Menninga van Delfzijl

Delfzijl krijgt weer kleur op de wangen

Dat de brug als het pronkstuk van het Marconi-project Delfzijl weer kleur op de wangen geeft, is volgens Menninga broodnodig. 'Voor Delfzijl is dit heel belangrijk. Ik merk ook dat de mensen weer trots zijn op Delfzijl, dat dit zo mooi wordt. Als dit volgend jaar klaar is, is het hier weer fantastisch.'

Er is nog meer werk aan de winkel in Delfzijl

Het Marconi-project, onderdeel van het programma Eems Dollard 2050, is misschien het meest in het oog springende deel, maar hierna volgt ook de dijkontwikkeling richting Termunten. Hier moet het volgens politiek nestor Menninga niet bij blijven. De directe verbinding tussen het strand, het Eemshotel en het centrum van Delfzijl is straks gelegd, maar daarna is er nog wel werk aan de winkel. 'Dan moeten we hard aan de slag met het centrum van Delfzijl.'

