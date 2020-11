'Maak thuiswerken aangenaam, creëer je eigen kantoor'

Sinds maart is thuiswerken de norm. Dit is voor zowel werknemer als werkgever nog steeds wennen. Personeelsdeskundige Anneke Hemmen weet hoe baas en medewerker het werk een beetje leuk en ook nog productief kunnen houden.

Werkgevers vragen zich af hoe ze medewerkers gemotiveerd en betrokken houden en hoe ze kunnen controleren of het werk nog wel gedaan wordt. Medewerkers worstelen met vergelijkbare vragen. Ook zij vragen zich af hoe ze actief betrokken kunnen blijven bij de organisatie.

Laten we eerst de medewerkers nemen. Mijn eerste advies is: bouw je eigen kantoor. Hoe verleidelijk het ook is om op de bank te werken, echt goed voor je motivatie is het niet. Heb je geen eigen kamer die je tot ‘kantoor’ kunt ombouwen, het kan ook aan de keukentafel.

Leg dan wel niet-werkgerelateerde spullen, zoals kranten en tijdschriften, weg. Eet je ’s avonds aan de keukentafel, ruim dan alle werkspullen weer op. Belangrijk is dat je zo in je brein een duidelijke scheiding aanbrengt tussen werk en privé.

Routines

Doe alsof je naar je werk gaat. Routines inbouwen helpt je om in werkstemming te komen: sta iedere dag om dezelfde tijd op, kleed je aan en ontbijt voordat je begint.

Stel realistische doelen. Heb je moeite met opstarten of weet je niet waar te beginnen omdat je veel werk hebt liggen, dan kun je iedere ochtend een aantal doelen stellen. Daarmee creëer je voor jezelf structuur in de werkdag. Wees hierbij realistisch en plan je dag niet té vol: dat werkt demotiverend.

Communiceer goed. Een van de meest voorkomende frustraties in deze periode betreft onduidelijkheid over wie wat doet. Uiteraard heeft je werkgever hier ook een rol, maar als hij het laat liggen geef dan zelf het goede voorbeeld: zeg duidelijk wat jij doet en wanneer. Stel je collega’s vragen als jij iets van ze nodig hebt.

Maak het werken plezierig. Ongemak leidt af. Zorg ervoor dat je ergonomisch verantwoord werkt. Het is geen slecht idee om in een los toetsenbord en een laptopstandaard te investeren. Zorg dat je goed zit. Misschien kun je je bureaustoel mee naar huis nemen.

Pak je rust

Neem pauzes. Je kunt niet voor eeuwig geconcentreerd blijven. Dus pak je rust. Op je werk loop je ook regelmatig van je werkplek of maak je een praatje met een collega. Sta elke dertig minuten even op.

Maak goede afspraken thuis. Als je (jonge) kinderen hebt, is gemotiveerd blijven een stuk moeilijker. Probeer te doen wat je kunt. Als je een partner hebt die ook werkt, kunnen jullie misschien een rooster hanteren: de één in de ochtend als aanspreekpunt voor de kinderen, de ander in de middag.

Aanmoedigen

Als een werkgever zich actief opstelt, helpt dat. Communiceer regelmatig, aanmoedigend en transparant met je medewerkers.

Het coronavirus verandert niet alleen waar je mensen werken, maar ook hoe ze dat doen. De dagelijkse routine en de thuiswerkervaring is voor iedereen anders. Empathie is daarom essentieel. Sommige medewerkers hebben een privéruimte en zijn gewend om daar te werken, anderen hebben kinderen en moeten veel ballen in de lucht houden. Er zijn erbij die zich eenzaam voelen.

Mensen reageren verschillend op spanningen en uitdagingen. Daarom is het belangrijk om tolerant en begripvol te zijn. Met heldere communicatie, transparantie en flexibiliteit kun je medewerkers steunen en ze laten weten dat je er voor ze bent.

Tips om medewerkers thuis gemotiveerd aan het werk te houden

1. Plan tijd om vragen te beantwoorden. Doe dat bijvoorbeeld iedere maandagochtend. Deel de doelen voor die week.

2. Houd iedereen op de hoogte van ontwikkelingen in de organisatie. Maak berichten ook persoonlijk, bijvoorbeeld met korte verhalen van medewerkers.

3. Sla de juiste toon aan. Die bepaalt hoe de boodschap overkomt.

4. Help medewerkers die moeite hebben met thuiswerken.

5. Organiseer een virtueel evenement om het sociale aspect van werk te behouden: een gezamenlijk ontbijt, vrijdagmiddagborrel of escaperoom.

Anneke Hemmen heeft een adviesbureau voor loopbaanmanagement.