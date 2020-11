Groningen City Club roept op om gespreid te gaan winkelen

Vrijdagmiddag greep de gemeente in en sloot één toegang naar de Herestraat af. Het was vanwege Black Friday tussen 14.30 en 16.00 uur te druk in de winkelstraat van Groningen. 'Voor een aantal winkels ontstonden rijen, waardoor er geen goede doorstroming meer in de Herestraat was', legt Bos uit. 'We moeten ons in deze coronatijd wel aan de regels houden.'



De voorzitter van de GCC zocht vrijdag aan het eind van de middag contact met de Veiligheidsregio en ook met ondernemers in de Herestraat. 'We hebben de ondernemers er op gewezen dat zij in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor hetgeen er zich voor hun winkel gebeurt. Als daar rijen ontstaan, moet de ondernemer dat wel proberen te managen.'



Oogje in het zeil

De GCC gaat dit weekend zelf ook met extra mensen een oogje in het zeil houden en helpt daar waar nodig met het begeleiden van bezoekers aan de binnenstad. 'We moeten voorkomen, dat de gemeente of Veiligheidsregio weer in moet grijpen. Een volgende stap zou kunnen zijn dat de Herestraat helemaal wordt afgesloten. Dat zou rampzalig zijn.'

Tegelijker doet Bos een beroep op mensen, die de komende periode inkopen willen doen in binnenstad van Groningen. 'Ga er eerder op uit. 's Ochtends kun je in alle rust winkelen. Da's veel prettiger.'

