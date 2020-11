Aantal meldingen van discriminatie op RUG meer dan verdubbeld in afgelopen drie jaar

Er zijn vorig jaar veertien meldingen van discriminatie gedaan op de Rijksuniversiteit Groningen. Dat zijn er twee meer dan in 2018 en zes meer dan in 2017.

De Universiteit van Amsterdam is 'koploper' met 22 meldingen. Daarna komt de Universiteit van Leiden met 19 meldingen. De Groninger universiteit staat op de derde plaats.

Zowel studenten als medewerkers voelen zich gediscrimineerd

De meldingen zijn gedaan bij de vertrouwenspersoon van de RUG. Ze zijn afkomstig van zowel studenten als medewerkers. Het gaat om discriminatie op basis van ras, seksuele voorkeur, religie en/of handicaps. Dit blijkt uit cijfers die actualiteitenprogramma EenVandaag heeft opgevraagd.

Op de Hanzehogeschool in Groningen kwam één melding van discriminatie binnen. De jaren daarvoor waren dat er nul.

Aantal meldingen op universiteiten is verdubbeld

Het aantal meldingen van discriminatie in het hoger onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen. Op universiteiten is het aantal meldingen meer dan verdubbeld. In totaal zijn in het hoger onderwijs vorig jaar 170 meldingen gedaan.

Zorgwekkend of juist op de goede weg?

De Landelijke Studenten Vakbond noemt deze stijging 'zorgwekkend'. De Vereniging van Universiteiten zegt juist dat het een teken is dat de uni's op de goede weg zijn. 'Universiteiten hebben hier de afgelopen jaren meer aandacht aan gegeven', laat een woordvoerder weten.' De recente stijging in meldingen is te verklaren door de extra aandacht.'

