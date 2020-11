Expeditie 1,5 meter: Broertjes Jort & Stijn zijn op pad met de scootmobiel

'Die scootmobiel is onze huisvriend', vertelt de opa van de broertjes, 'we gebruiken hem overal voor'. Stijn bestuurt de scootmobiel en achter in de bolderkar zit zijn kleinere broertje Jort. Opa fietst er goedgemutst achteraan: 'De kar is voor Sinterklaas, die heeft hem vanmiddag nodig.'

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Geleerd van pa: Snoeken vangen

- Namens de kerk kerstpakketten rondbrengen

- Help! Petra is klemgereden

- Een omgebouwde hoverboard

- Even op bezoek bij de eierkeet van Woltersum

- 'Wat zal ik vandaag eens doen?, Be denkt er over na terwijl hij tegen een hekje leunt

- Stukje rijden op de pony's: Sjonnie, Ponnie en Bonnie

- Bloemenzaak stopt na 50 jaar trouwe dienst

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!