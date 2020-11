Velema kan klassement vergeten bij NK sprint

Lennart Velema is gediskwalificeerd op de eerste dag van de NK sprint. De schaatser uit Groningen tikte in de binnenbocht een blokje weg op de 1000 meter. De afgelopen twee jaar eindige Velema op het podium bij de nationale titelstrijd.

'Het gebeurde in de tweede binnenbocht. Hij wisselde te vroeg en ging door de lijn heen. Het klopt dat hij een blokje wegtikte', constateerde coach Martin ten Hove nadat hij de beelden had gezien.

Snelste tijd van het seizoen

Het toernooi begon alleraardigst voor Velema. Hij noteerde 35.15 op de 500 meter. Die tijd was goed voor de vijfde plaats op die afstand. Het was tevens zijn snelste tijd van het seizoen. Zijn opening na 100 meter van 9.76 was ook sneller dan ooit.

De kilometer ging in 1.09.39. Dat was een teleurstellende tijd. Na de rit tegen Hein Otterspeer kreeg Velema het onheil van de diskwalificatie te horen. Hij start nog wel op de tweede dag van het kampioenschap in Heerenveen. De enige afstand die hij op zondag rijdt is de 500 meter. Na een diskwalificatie mag een schaatser niet meer in actie komen op de slotafstand.

Stollenga achtste na twee afstanden

Esmé Stollenga uit Groningen staat na twee afstanden op de achtste plaats. Ze verbeterde op de 500 meter haar persoonlijk record naar 38.66. Op de 1000 meter klokte ze 1.17.14. Dat was bijna een seconde sneller dan eerder dit seizoen.



Lees ook:

- Bo van der Werff schaatst nog regelmatig: 'Ben het niet verleerd'

- Velema eindigt naast podium op 500 meter

- Team IKO is 'een beetje uit de hand gelopen'