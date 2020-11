Windpark N33 is bijna klaar: hoe groot is de overlast?

Na jaren van protesten en juridische procedures kwam het er toch: Windpark N33. Het windmolenpark, voor het grootste deel boven Meeden, bestaat uit 35 molens met een tiphoogte van 200 meter. Wat vindt de omgeving van het park nu het bijna klaar is?

RTV Noord deed een rondgang langs verschillende dorpen. In Muntendam, ten westen van het windpark, klagen inwoners voornamelijk over het uitzicht. ‘Die dingen verpesten het uitzicht’ en ‘weg met die dingen’, zeggen bezoekers van de supermarkt. Behalve de horizonvervuiling lijkt het dorp weinig hinder van de molens te ervaren. ‘Ik zie ze wel in de verte, maar ik heb er geen overlast van’, zegt een vrouw.

Een inwoner van Veendam die in de buurt woont van de vier zuidelijke molens bij Wildervank heeft ook problemen met het uitzicht. ‘Laat ze die molens maar in de vijver bij Rutte zetten. Daar kunnen ze mooi staan’, zegt de man. ‘Het is afschuwelijk. Ik vind het geen gezicht.’

'Ik vind het nog steeds lelijke dingen'

In Zuidbroek hetzelfde commentaar. ‘Ik heb geen last van geluid of van de lichten als het donker is. Dat valt alles mee’, zegt Harm Bakema. Even verderop woont Martin van Wanrooij. Hij had zijn bedenkingen bij het windmolenpark, maar ondervindt tot nu toe weinig overlast. ‘Ik vind het nog steeds lelijke dingen, maar ik heb er geen last van. In die zin valt het reuze mee’, zegt Van Wanrooij.

Slagschaduw

Een aantal bewoners van de Galgeweg in Zuidbroek heeft sinds kort last van slagschaduw door een molen van het windpark. ‘Heel irritant’, zegt Jenny Bosker. ‘Het blad is van de boom en de zon staat natuurlijk laag in de winter. Daardoor heb je constant die wieken in je huis zeg maar.’





Dit is niet één uur slagschaduw per jaar. Dit is veel meer Jenny Bosker - omwonende

Het probleem doet zich voor in de ochtend. Ruwweg tussen acht en tien uur. Volgens de kaarten op de website van het windpark zou het merendeel van de huizen aan de Galgeweg maximaal één uur per jaar last hebben van slagschaduw. Ook het huis van Bosker valt onder die berekening. ‘Prima, daar kan ik mee leven. Maar dit is niet één uur per jaar. Dit is veel meer’, zegt Bosker.

Maximaal zes uur per jaar

De wettelijke norm is maximaal 17 dagen per jaar, meer dan 20 minuten slagschaduw op een woning. Dit wordt vaak vertaald naar maximaal zes uur per jaar. Als de norm wordt overschreden moet de molen worden stilgezet.

De molen die de problemen veroorzaakt is van ontwikkelaar Yard. Het bedrijf is niet bereikbaar voor commentaar.

'Onrustig beeld'

Het windpark verandert ook het zicht in de nacht. Al van verre afstand is een groot aantal rode lichten te zien. Op elke molen zit een lampje dat overdag een knipperend wit licht geeft. In de nacht wordt een constant rood licht gevoerd. ‘Wij hebben voor vast brandende rode topverlichting gekozen in plaats van knipperende verlichting, omdat dit rustiger is dan een knipperend toplicht’, zegt woordvoerder Rik Hammer van RWE.

Bij helder weer kan de verlichting iets worden gedimd Rik Hammer - RWE

Veel omwonenden zien dat toch anders. ‘Het is dan wel een constant licht, maar de wieken gaan er steeds voor langs dus lijkt het alsnog of het licht knippert. Dat geeft een heel onrustig beeld’, zegt Jenny Bosker uit Zuidbroek.

Strenge regels

Windmolenparken zijn qua verlichting aan strenge regels gebonden in verband met de luchtvaart. Zo moeten molens met een tiphoogte tussen 150 en 210 meter hoogte ook verlichting hebben halverwege de mast.

’De topverlichting is uitgerust met sensoren die de waterdeeltjes in de lucht meten en daarop kunnen reageren. Zo kan bij helder weer de verlichting iets worden gedimd’, zegt woordvoerder Hammer van RWE.

Het is alsof je tegen een grote stadswand aan zit te kijken. Het is één grote kermis Siep van der Velde - voormalig actievoerder

Voormalig actievoerder Siep van der Velde uit Meeden heeft een zorgboerderij gelijk achter het windpark. Ook voor hem is het uitzicht overdag en in de nacht het grootste probleem. Hij heeft de windturbines tot nu toe niet gehoord.

‘Het is alsof je tegen een grote stadswand aan zit te kijken’, zegt Siep van der Velde. ‘Ook halverwege de paal zit licht. Het is één grote kermis.'

Radar

In Zeeland bij Windpark Krammer is geëxperimenteerd met een radarsysteem waardoor de verlichting een groot deel van de dag niet hoeft te branden. Ook zijn verschillende partijen bezig met de ontwikkeling van een transpondertechniek die werkt met apparatuur in een vliegtuig. Ontwikkelaar RWE zegt open te staan voor deze technieken, maar de kans is klein dat dit nog een plek zal krijgen binnen windpark N33.

Morgen meer over de gevolgen van Windpark N33 op de omgeving. Dan het hele verhaal van voormalig actievoerder Siep van der Velde uit Meeden. Hij maakte zich vijf jaar geleden zorgen over de gevolgen voor zijn zorgboerderij. Waren die zorgen terecht?

