Honderden inwoners van Haren krijgen te hoge aanslag voor afval: 'Mensen schrikken zich rot'

De gemeente doet samen met het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) onderzoek naar de fout en probeert die zo snel mogelijk op te lossen. 'Excuses voor het ongemak', schrijft de gemeente verder op Twitter.

Op Facebook ging al langer rond dat de rekeningen niet kloppen, zegt Mariska Sloot, ex-wethouder en inwoner van Haren. Volgens haar zijn er al zeker driehonderd mensen die hebben aangegeven dat hun nota niet klopt. In de meeste gevallen zijn de kilo's niet goed opgeteld en valt het totaal hoger uit, waarmee het eindbedrag op de aanslag ook een stuk hoger is.

Bij iedereen anders, bij iedereen hoger

'Het is idioot veel meer. En het zijn veelal heel rare verschillen', zegt Sloot. 'Bij mij is het 170 kilo verschil. Dat is het gekke, het is bij iedereen heel anders.'

Mensen schrikken zich rot. Je moet ervan uit kunnen gaan dat zo'n rekening betrouwbaar is Mariska Sloot - Inwoner van Haren

'Het punt is dat veel mensen een automatische heffing hebben. Je kunt ook dan ook niet zomaar zeggen: ik ga niet betalen.'

Het is duidelijk dat de rekenfouten niet in het voordeel van de Harenaars uitvallen, aldus Sloot. 'Van de ongeveer driehonderd reacties klopt er eentje wel en valt er eentje goedkoper uit. De rest valt hoger uit, vaak veel hoger.'

Bezwaar niet nodig

Dat varieert van dertig kilo tot 240 kilo. Sloot zegt dat er een dorpsgenoot al aangeboden heeft kosteloos namens iedereen bezwaar te gaan maken. Volgens woordvoerder Linda van Leeuwen van het Noordelijk Belastingkantoor is dat niet nodig. Zij zegt binnenkort een brief sturen met daarin een gecorrigeerde nota.

Een deel van de te hoge aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor (Foto: Mariska Sloot )

Intussen blijft het onrustig in het dorp, aldus Sloot. 'Mensen schrikken zich rot. Je moet ervan uit kunnen gaan dat zo'n rekening betrouwbaar is. Het diftar-systeem wordt volgend jaar afgeschaft, dan wordt het sowieso al een stuk duurder.'

'Steeds weer raak' sinds herindeling

Volgens Sloot staat de fout niet op zichzelf. Sinds de samenvoeging van Haren, Groningen en Ten Boer op 1 januari 2019 is er regelmatig wel iets aan de hand, vertelt de ex-wethouder.

'Elke maand is wel weer iets waardoor je denkt: die samenvoeging had nooit moeten gebeuren. Dan is het de hondenbelasting, dan extra boetes, dan weer parkeergarages die op een andere manier geld vragen of een onderzoek naar of de honden wel aangelijnd zijn. Keer op keer is het raak.'

Een fout maken kan altijd, maar dit is wel bij heel veel mensen Mariska Sloot - Inwoner van Haren

Dat sentiment leeft volgens haar breed in het dorp. 'Na een hogere woz-aanslag, soms tot wel 46 procent, staat Haren nu opnieuw op de achterste poten', aldus Sloot. 'Dit is al de zoveelste keer sinds de samenvoeging van de gemeenten. We waarschuwden hier al voor. Soms is het heel vervelend om telkens weer gelijk te krijgen.'

'Een fout maken kan altijd, maar dit is wel bij heel veel mensen. Veel mensen vertrouwen de overheid en gaan zonder na te denken toch betalen. Dan moet het later weer teruggedraaid worden.'

'Not amused'

Monique van der Molen, tevens inwoner van Haren, kan haar verbazing ook maar amper onderdrukken. 'Dit is best wel bijzonder. De optelling klopt gewoon niet. Je zou bijna denken dat er een ambtenaar met een oude rekenmachine aan het werk is gegaan.'

Het Noordelijk Belastingkantoor krijgt het druk maandag Monique van der Molen,- Inwoner van Haren

'Wanneer je alle kilo's bij elkaar optelt, komt er een ander totaal uit dan dat de aanslag aangeeft. Bij ons gaat het om ruim 150 kilo. Bij anderen om zelfs 200 kilo. Je praat over verschillen van vijftig euro'.

'Als we niet getipt waren, hadden we gewoon betaald. Haren stond al niet te springen om dat diftar-gebeuren. Het blijft gek. De meeste mensen in Haren zijn uiteraard 'not amused'.Het Noordelijk Belastingkantoor krijgt het druk maandag.'

Twitter

Het Burgercomité in Haren maakte vorige maand nog bekend er serieus over na te denken om het besluit om diftar af te schaffen bij de rechter aan te vechten. In Haren wordt al jarenlang per kilo afval betaald, vanaf volgend jaar is dat niet meer het geval.

De gemeente laat weten dat zodra er meer bekend is over oorzaak en oplossing van de verkeerde nota, ze daarover op Twitter bericht.



Lees ook:

- Harenaren stappen mogelijk naar de rechter om diftar: 'Haren telt kennelijk niet mee'

- Geen diftar meer in Haren, wel vast afvalbedrag in hele gemeente: wat betekent het voor jou?