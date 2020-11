Warming-up: FC Groningen – Willem II

Trainer Danny Buijs krijgt steeds meer te maken met luxeproblemen nu de selectie zo goed als fit is. Afgelopen week trainde elke speler van de eerste selectie op het veld, waar zelfs Arjen Robben weer te bewonderen was.

Waar Robben zich de komende tijd moet richten op zijn herstel, kwam er dankzij Black Friday nog een klusje bij voor de Bedumer. FC Groningen verkocht maar liefst 1500 shirts van de aanvoerder, die allemaal handmatig gesigneerd moeten worden door Robben. Op dit moment heeft hij op zo’n honderd shirts een krabbel gezet, wat betekent dat hij dus nog even aan de bak moet.

De vorm: FC Groningen

Door het gelijkspel van vorige week tegen Vitesse staat FC Groningen momenteel op de achtste plaats in de eredivisie met veertien punten uit negen wedstrijden. Wat voor de Trots van het Noorden prettig is, is dat er inmiddels al tegen vijf tegenstanders is gespeeld die momenteel boven het team van Danny Buijs terug te vinden zijn op de ranglijst.

Komende week moet FC Groningen tegen AZ, maar daarna speelt de Trots van het Noorden onder andere tegen RKC, Sparta en Heracles. Mocht de goede lijn worden doorgetrokken dan kan FC Groningen zich de komende weken definitief nestelen in de subtop van de eredivisie.

De vorm: Willem II

De Tilburgers kregen de afgelopen week te maken met twee positieve coronabesmettingen binnen de selectie. Een speler en een staflid werden positief getest, waardoor ze in thuisquarantaine moesten en niet mee kunnen reizen naar Groningen. De club heeft niet bekendgemaakt om wie het gaat.

Het team van Adrie Koster, wiens contract deze week met één seizoen werd verlengd, staat momenteel op de dertiende plaats in de eredivisie. Nadat vorig seizoen knap Europees voetbal werd behaald, komt het er dit seizoen nog niet helemaal uit.

Vorige week wonnen de Tricolores met 2-1 van VVV-Venlo. Bij Willem II staat voormalig Groningen-spits Paul Gladon momenteel onder contract. Robbin Ruiter, Elton Kabangu, Driess Saddiki en Otschi Wriedt zijn sowieso niet beschikbaar en Sebastian Holmén is waarschijnlijk ook niet van de partij.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen heeft nog steeds moeite om kansen te creëren en doelpunten te maken. Nadat de weg tegen Fortuna Sittard en VVV-Venlo omhoog leek ingezet, was het de laatste wedstrijden weer te weinig.

De ploeg van Danny Buijs heeft moeite om Jørgen Strand Larsen te bereiken en om hem in stelling te brengen. Dat was iets wat Alessio da Cruz tegen de Limburgse clubs wel lukte, maar daarna moest de vleugelaanvaller vanwege een blessure en buikgriep verstek laten gaan. Vanmiddag is hij weer inzetbaar, maar hij begint vanaf de bank.

Joël van Kaam schuift waarschijnlijk een linie naar voren ten opzichte van vorige week, dus voor hem ligt daar de niet eenvoudige taak om de Noorse spits bruikbare voorzetten te bezorgen.

Historie

FC Groningen en Willem II stonden 33 keer eerder tegenover elkaar voor een eredivisiewedstrijd in Groningen. De Tilburgers wonnen vijf keer, Groningen won maar liefst achttien keer en tien keer werd het gelijk.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – Willem II begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en op de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is geblesseerd en Wessel Dammers is geschorst.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Dankerlui, Matusiwa, Daniël van Kaam, Joosten, El Messaoudi, Joël van Kaam en Strand Larsen.



