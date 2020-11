Kunstschilder en graficus Sjouke Heins (77) overleden

Schilder en graficus Sjouke Heins uit Aduarderzijl is afgelopen donderdag overleden. Hij is 77 jaar geworden.

Heins schilderde en maakte etsen, zeefdrukken en tekeningen. De kunstenaar volgde zijn opleiding aan Minerva in Groningen.

Afrika

Heins was naast zijn werk als kunstenaar erg begaan met Afrika. In 2000 bezocht hij Senegal, waar hij in een dorpje een dominee en zijn vrouw, een verpleegster, ontmoette. Tijdens dat gesprek bleek dat er grote behoefte was aan een kinderziekenhuis.

Mede dankzij Heins is dat ziekenhuis er inmiddels. De kunstenaar doneerde de helft van de opbrengsten van zijn kunstwerken aan het project. Zijn volgende doel was een nieuwe school in het dorp bouwen.

Koeien

Heins had een galerie aan huis waar mensen zijn werken konden bekijken. In zijn schilderwerk waren dieren, en dan vooral koeien een vaak terugkerend onderwerp. 'Toen ik Sjouke eens vroeg waarom toch altijd maar koeien, was zijn antwoord: ze zijn vrouwelijk, naakt en poseren gratis', herinnert directeur Geert Pruiksma van Museum Nienoord in Leek zich.