Groningen Seaports schiet weinig op met handel in stikstof

Die handel in stikstofrechten is mogelijk geworden omdat het zogeheten 'extern saldereren' in onze provincie nu toegestaan is. Bij extern salderen nemen bedrijven tot maximaal 70 procent van de stikstofuitstoot over van andere bedrijven die (deels) stoppen. Dit betekent een vermindering van de stikstofuitstoot van 30 procent.

Van Merksteijn

Groningen Seaports heeft behoefte aan stikstofruimte om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat om investeringen tot een hoogte van 2,9 miljard euro: 1,3 miljard in Delfzijl en 1,6 miljard in de Eemshaven. Zo wil staalfabrikant Van Merksteijn 300 miljoen euro investeren in een nieuwe fabriek in de Eemshaven. Dat plan is op losse schroeven komen te staan door de stikstofproblemen. De bouw is in ieder geval noodgedwongen al ruim een jaar uitgesteld.

Groningen Seaports zou stikstofruimte kunnen kopen van boeren in Groningen die met hun bedrijf willen stoppen. Er zouden al vier boeren zijn die dat hebben aangeboden. Maar zo simpel is het niet.

Stikstof gaat verder dan de provinciegrens

Het externe salderen kan namelijk wel in Groningen, maar in veel andere provincies (nog) niet. 'Helaas helpt het ons niet veel', zegt directeur Cas König van Groningen Seaports. 'We hebben te maken met bedrijven die niet een hele hoge uitstoot hebben, maar de uitstoot die er is verspreidt zich wel ver. Dat we rechten binnen de provincie Groningen kunnen kopen is mooi, maar de stikstof komt verder dan de provinciegrens. Dus we moeten ook kunnen handelen met andere provincies en dat kan dus nog niet.'

'Een kwart boerderij kopen gaat natuurlijk niet'

'En als het mogelijk wordt zijn we er nog niet', vervolgt König. 'Voor de ontwikkelingen in ons gebied hebben we aan twee boerderijen misschien genoeg. Maar dan hebben we ook een halve boerderij in Drenthe nodig, of een kwart boerderij in Gelderland. Dat gaat natuurlijk niet, je kunt geen kwart boerderij kopen. Dat betekent dat er een soort bank moet komen waar je stikstofrechten kunt kopen uit provincie A, B, C of D.'

Stikstofregistratiesysteem

Gedeputeerde Henk Staghouwer laat desgevraagd weten dat de gezamenlijke provincies inmiddels werken aan zo'n stikstof-registratiesysteem. Maar het is voorlopig nog niet bekend hoe zo'n systeem moet worden ingericht.

'Staghouwer heeft goed werk verricht', zegt König. 'Maar ik heb hem ook gezegd: het moet nu snel komen, want we hebben veel bedrijven die van start willen en die gewoon stikstofruimte nodig hebben.'

Lees ook:

- Onzekerheid houdt aan na stikstofdebat: 'Boeren vogelvrij verklaard'

- Provincie selecteert boeren voor uitkoopregeling, maar wie het zijn blijft gissen

- Provincie wil van start met extern salderen in stikstofcrisis