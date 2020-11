Treffer El Messaoudi loodst FC Groningen langs Willem II

FC Groningen heeft zondagmiddag met 1-0 gewonnen van Willem II. De enige treffer werd in de 63 minuut gemaakt door Ahmed El Messaoudi. De zege was verdiend want de thuisploeg was dominant, van Willem II werd nauwelijks iets vernomen.

Door deze vijfde overwinning van het seizoen consolideert FC Groningen voorlopig keurig de zevende plaats in de Eredivisie met zeventien punten uit tien duels. AZ kan later op de middag de groen-witten voorbij als de Alkmaarders van Heracles Almelo winnen. Het was loon naar werken voor de thuisploeg. Vooral in de eerste miste de formatie van coach Danny Buijs meerdere mogelijkheden.

Gemiste kansen

Zo leverden kansen voor Joosten, El Messaoudi en Strand Larsen leverden geen treffers op. Willem II speelde buitengewoon pover. Pas een kwartier voor tijd werd Pavlidis gevaarlijk, maar de verdediging van FC Groningen wist het gevaar te beteugelen. Ook een scherpe voorzet van de Griek werd gemist door Gladon.

Goal El Messaoudi

De enige treffer van de middag kwam mede tot stand door de sterk invallende Tomas Suslov. Hij kreeg de bal na een dik uur aangespeeld op de rechterkant. Een effectieve pass over tien meter werd door El Messaoudi met een snelle voetbeweging razendsnel in één keer genomen. De inzet was scherp want verdween in de lange hoek achter Willem II-doelman Brondeel.

Programma

In de slotfase van de wedstrijd kwam de voorsprong van de thuisploeg niet meer in gevaar. FC Groningen vervolgt het seizoen volgende week zondag 6 december met de uitwedstrijd tegen AZ. Het duel in Alkmaar begint om 14.30 uur.