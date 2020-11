Matchwinner El Messaoudi: 'Ik heb geleerd van mijn fout'

In de voorbereiding en aan het begin van het seizoen was er kritiek op zijn fysieke gesteldheid. 'Ik heb daar van geleerd,' aldus El Messaoudi. 'Kritiek moet je altijd ter harte nemen en je proberen te verbeteren. Het was heerlijk om dit doelpunt te maken, dat is altijd het belangrijkste.'

Buijs dik tevreden

Coach Danny Buijs was dik tevreden met de 1-0 tegen Willem II. 'Ik vond het een verdiende overwinning,' aldus Buijs. 'Goed begonnen, we laten in de beginfase na om snel de eerste goal te maken. Gaven verdedigend weinig weg en speelden met veel energie en intensiteit. Op het einde hadden meerdere spelers de tong op de schoenen en kramp. Op dit moment gaan we daar bij Gudmundsson ook vanuit.'

Dankerlui werd vader

Het was een bijzondere week voor Damil Dankerlui. 'Ik ben voor het eerst vader geworden,' aldus een trotse rechtsback. 'Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Daar ben ik super blij mee. Hij heet Kylian, vernoemd naar Mbappé. Zelf had ik graag mijn kans afgemaakt vanmiddag. Ik twijfelde teveel en daarom ging de bal naast.'

