SC Stadskanaal looft 'forse' beloning uit voor tip over vandalisme

De middenstip is in brand gestoken (Foto: SC Stadskanaal)

Afgelopen week hebben onbekenden in de nacht van donderdag op vrijdag de middenstip op het voetbalveld in brand gestoken. Ook zijn stoelen op de tribune vernield.

'Degene die onze club helpt bij het aangeven van de dader(s) kan een forse beloning tegemoet zien', schrijft de club op Facebook.

We snappen dat je je misschien kan vervelen tijdens deze coronatijd, maar ga geen dingen vernielen René Nijgh, hoofd van de jeugdopleiding van SC Stadskanaal

'Er lagen afgebrande Zweedse fakkels'

Hoofd van de jeugdopleiding René Nijgh ontdekte de vernielingen zaterdagochtend. 'We waren voorbereidingen aan het treffen voor de jeugd en toen zagen we een aantal afgebrande Zweedse fakkels liggen naast de middenstip. Dat bleek niet het enige te zijn.'

'Wie is in staat een voetbalclub zoiets aan te doen in tijden dat iedereen het al zo zwaar heeft?', vraagt SC Stadskanaal-lid René Becker zich af. Die verbazing overheerst ook bij de andere leden van de sportclub. Zij hebben dan ook een oproep gedaan om de daders te vinden. 'We snappen dat je je misschien kan vervelen tijdens deze coronatijd, maar ga geen dingen vernielen' roept Becker op.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat SC Stadskanaal last heeft van vernielingen. 'Het is de zoveelste keer in een paar jaar tijd', vertelt Becker. Om de daders te vinden, maar ook in de hoop dat deze vernielingen zich niet meer voordoen, reikt de sportclub een beloning uit voor degene die hen kan leiden naar de dader(s). Over de hoogte van de beloning kan Becker niet zoveel zeggen. 'Die beloning is meer een middel om dit aan de kaak te stellen, geen doel op zich.'

Het team van Expeditie Grunnen ging op bezoek bij SC Stadskanaal. De uitzending is zondagavond vanaf 18.00 uur te zien op RTV Noord.